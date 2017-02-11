Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İzmir Limanı, Varlık Fonu'na devredildi
Varlık Fonu'na devredildi
50 bin liradan az varlıkla "kaldıraçlı döviz yatırımı" yapılamayacak
50 bin liradan az varlıkla...
Rekabet Kurumu Kipa'nın Migros'a devrini onayladı
Rekabet Kurumu Kipa'nın devrini onayladı
Taksim'deki cami alanına ilk kepçe vuruldu
Taksim'deki cami alanına ilk kepçe...

Çaykur Rizespor: "Tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyoruz"

ÇAYKUR Rizespor teknik direktörü Hikmet Karaman, yarın sahalarında oynayacakları Akhisar Belediyespor'u yenerek ligde tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istediklerini söyledi. Geçen hafta aldıkları Kardemir Karabükspor galibiyetiyle moral bulduklarını...

Çaykur Rizespor: "Tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyoruz"
ÇAYKUR Rizespor teknik direktörü Hikmet Karaman, yarın sahalarında oynayacakları Akhisar Belediyespor'u yenerek ligde tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istediklerini söyledi.
Geçen hafta aldıkları Kardemir Karabükspor galibiyetiyle moral bulduklarını ifade eden Hikmet Karaman, lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini kaydetti. Akhisar Belediyespor'la zorlu bir maça çıkacaklarını vurgulayan Hikmet Karaman, şöyle devam etti:
"Kritik bir karşılaşma olacak. Bu periyotta aldığımız sonuçlar dönüm aşaması olabilir. Her hafta ligin alt ve üstündeki gidişatı belirleyecek maçlar olacak. Hata yapma payımız çok az. Bu nedenle çok dikkatli olacağız. Telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Bu maçlarda en iyi sonuçları hedefleyeceğiz. Genç ve iyi bir takımız ve her hafta gelişme süreci gösteriyoruz. Son haftalarda başarılı sonuçlar aldık. Akhisar Belediyespor maçında her şeyimizi verirsek, takım olarak üst düzey performans ortaya koyarsak maçı kazanmak için büyük şansımız var. Ligde alt sıralardan uzaklaşmak için galibiyet gerekiyor. Alacağımız 3 puanla tehlikeli bölgeden uzaklaşma adına önemli bir adım atmış oluruz."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.