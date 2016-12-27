Çaykur Rizespor-Sancaktepe Belediyespor: 4-1 (Ziraat Türkiye Kupası)

Muhammet KAÇAR/RİZE, ()

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xxx), Cevdet Kömürcüoğlu (xxx), İbrahim Bozbey (xxx)ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xxx)- Ahmet (xx)(Dk. 84 Oğuzhan Balcı), Ali Faez (xxx), Ümit (xxx), İsmael (xxx)- Furkan (xx)(Dk. 46 Fink xx), Petruuci (xxx), Saadene (xxx),Recep (xxx)- Oğuzhan (xx), Atiemwen (xx)(Dk. 72 Muhammed xx)

SANCAKTEPE BELEDİYESPOR: Mehmet (x)- Caner (x), Gökhan (x), Samet (x), Bahadır (x)- Süleyman (x), İrfan (x)(Dk. 62 Serkan x), Selim (x), Anıl (x)(Dk. 85 Umut)- Umut (x)(Dk. 79 Nuri), İlker (x)

GOLLER: Dk. 7 Samet (KK), Dk. 53 Ümit, Dk. 83 Saadane, Dk. 89 Petrucci (Çaykur Rizespor), Dk. 34 Selim (Sancaktepe Belediyespor)

SARI KART: Gökhan (Sancaktepe Belediyespor)

ZİRAAT Türkiye Kupası B Grubunda Çaykur Rizespor sahasında Sancaktepe Belediyespor'u 4-1 mağlup etti.

7'nci dakikada Recep'in sol kanattan ortasında ters bir dokunuş yapan Samet topu kendi ağlarına gönderdi. 1-0.

15'inci dakikada gelişen Sancaktepe atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Anıl'In şutunda top üstten auta çıktı.

34'üncü dakikada Selim'in ceza sahasından şutunda savunmada Ümit'e çarpan top filelerle buluştu. 1-1.

53'üncü dakikada Recep'in sağdan ceza sahasına ortaladığı topu arka direkte yükselen Ümit'in kafa şutunda top filelerle buluştu. 2-1.

62'nci dakikada ceza yayı üzerinden Petrucci'nin şutunda kaleci Mehmet topu kornere çıkardı.

83'üncü dakikada Saadane'nin şutunda üst direlten dönen topa Petrucci vurdu. Savunmadan dönen topu tekrar önünde bulan Saadane'nin şutunda top filelerle buluştu. 3-1.

89'uncu dakikada İsmael'in pasında topla buluşan Petrucci'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-1.

Karşılaşma bu skorla sona erdi.

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