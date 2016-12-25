Çaykur Rizespor-Osmanlıspor maçının ardından

ÇAYKUR Rizespor teknik direktörü Hikmet Karaman, 1-0 kaybettikleri Osmanlıspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında maçın hakkının beraberlik olduğunu söyledi.

Karşılaşmada Orhan ve Oboabona'nın sakatlanmasının hamlelerini etkilediğini ifade eden Karaman, "İki takımda iyi mücadele etti. Lehimize haksız bir penaltı verildi.

Bu penaltıyı değerlendiremedik. Değerlendirseydik maçın gidişatı değişebilirdi. Ancak esas penaltı Karcemarskas ile Tuszynski'nin bir pozisyonunda vardı. Bu verilmedi. Aleyhimize verilen penaltıda ilk anda bir darbe var ama o darbede oyuncu düşmedi.

Son dakikada verilen penaltı ile kaybettik. Kaybetmememiz gereken bir maçtı. Maçın hakkı beraberlikti. Yapacağımız transferlerle ikinci yarıda daha yukarılarda olmak için mücadele edeceğiz." dedi.

AKÇAY: HESAPLARIMIZIN ÜZERİNDE BİR PUANLA İLK YARIYI TAMAMLADIK

Osmanlıspor teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay da,kontrollü oynamayı hedefleyen ve rakipten top çalarak kontra atakla gol bulmayı hedefleyen bir kurgu ile sahaya çıkan iki takımın mücadelesini izlediklerini belirterek, "Ancak her iki takım da final paslarında başarılı olamadı. Bu da denk bir mücadele olmasına neden oldu. Rakibin penaltı kaçırmasından sonra bizim motivasyonumuz biraz daha yükseldi. Son bölümlerde kazanılan penaltı ile galip geldik. Ligde hesaplarımızın üzerinde bir puanla tanıştık. Oyuncularımızı mücadelelerinden dolayı kutluyorum. İstediğimiz bir puanın üzerinde ilk yarıyı tamamladık" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

Maç sonu basın toplantısı

Muhammet KAÇAR/RİZE,