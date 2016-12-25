Çaykur Rizespor-Osmanlıspor: 0-1

Muhammet KAÇAR / RİZE, ()
STAT: Yeni Rize
HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xxx), Bahattin Duran (xxx), Tarık Ongun (xxx)
ÇAYKUR RİZESPOR: Diallo (x)- Orhan (x)(Dk. 17 Mehmet x), Oboabona (x)(Dk. 80 Petrucci), Yakoubi (x),Özgür (x)-Robin (x), Saadane (x), Jantscher (x)(Dk. 87 İsmael), Oğulcan (x)- Tuszynski (x), Kweuke (x)
OSMANLISPOR: Karcemarskas (xxx)- Vrasjevıc (xx), Numan (xxx), Prochazka (xxx),Pinto (xxx)- Regattin (xxx), Musa (xxx), Mehmet (xx)(Dk. 80 Maher), Ndiaye (xxx)- Umar (xx)(Dk. 72 Delarge x), Webo (xxx)(Dk. 89 Erdal)
GOL: Dk.90 (penaltı) Musa (Osmanlıspor)
SARI KARTLAR: Robin, Oğulcan, Tuszynski (Çaykur Rizespor), Musa (Osmanlıspor)
SÜPER Lig'de Çaykur Rizespor sahasında Osmanlıspor'a 1-0 mağlup oldu. Osmanlıspor'un tek golünü 90'ıncı dakikada penaltıdan Musa attı.
12'inci dakikada Regattin'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına ortaladığı topu kafayla kaleye gönderen Musa'nın vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
22'inci dakikada Ndiaye'nin ceza yayı önünden şutunda kaleci Diallo topu kontrol etti.
34'üncü dakikada Pinto'nun ceza sahası dışından şutunda kaleye gönderdiği top kaleci Diallo'da kaldı.
41'inci dakikada Saadane'nin ceza yayı önünden şutunda savunmaya çarpan top yandan az farkla auta çıktı.
45'inci dakikada Pinto'nun sol çaprazdan şutunda top yandan auta çıktı.
59'uncu dakikada Robin'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
67'nci dakikada ceza sahasında Mehmet'in topu elle kestiğini belirten hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Jantscher'in kullandığı penaltı atışında kaleci Karcemarskas topu önledi.
77'inci dakikada Pinto'nun ceza sahası dışından şutunda top yandan auta çıktı.
90'ıncı dakikada ceza sahasında Mehmet'in Delarge'yi düşürmesi soncu hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Musa topu filelerle buluşturdu: 0-1.
Karşılaşma 1-0 sona erdi.
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