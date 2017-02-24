Çaykur Rizespor - Kayserispor maçının ardından

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 4-2 kaybettikleri Kayserispor maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında rakipleri karşısında avantaj kaybettiklerini, ancak küme düşmeyeceklerini söyledi.

Oyuna iyi başladıklarını ifade eden teknik direktör Hikmet Karaman, oyun zekasıyla buldukları golle öne geçtiklerini belirterek "Rakibimiz de hırslı oyunumuza karşılık verdi. İkinci kornerde takımın duruşu iyi değildi ve golü yedik. Beraberlikten sonra toparlayamadık ve basit golleri kalemizde gördük. Oyunun içinde küçük hatalar yaptık. Bu hatalar devam eden oyun içinde bize pahalıya patladı. Direkten dönen topumuz var. O top içeri girse, büyük bir avantaj yakalayabilirdik. 10 kişi kalınca avantaj yakalayamadık. Sonucunda kaybettik" dedi.

Kweuke'nin attığı penaltı golü sonrası kendisinin yanına geldiğini, ardından başkanı göstererek taraftardan destek istediği olayı değerlendiren Karaman, şunları söyledi:

"Türkiye'de ders alınması gereken bir olay. Kweuke'nin yaptığı bu hareketten herkesin ders alması lazım. Bulunduğumuz durumdan memnun değiliz. Eleştiriler haklı, tabelada iyi durmuyoruz. Beni değiştirme veya protesto etme istifaya davet söylemleri doğru, olabilir. Ama kulüp başkanı ile ilgili sert cümlelerle ifadeler kullanmak, kim olursa olsun yanlış bir tutum. Bu yanlış tutuma takımın kaptanı kimsenin yapamayacağı bir davranışla cevap verdi. Önce bana geldi, sonra başkanına destek verdi. Böyle bir durumda bu aksiyonları kimse yapmaz."

Ligde kalacaklarına inandıklarını ifade eden Karaman, "Sahamızda 7 maçımız vardı. 5'ini kazanmamız lazımdı. Bu akşam bir avantajı kaybettik. 5'ini kaybetme hakkımız yok. Çalıştığım takımlarda bundan daha kötü durumlar da oldu. Ama bu takım küme düşmeyecek. Sezon sonunda görüşeceğiz. Herkesle görüşeceğiz. Bugün kaybettik. Köstek olmaya gerek yok. 12'nci adam olarak takımına sahip çıkmaya devam etmelisin. Sezon sonuna kadar takımına sahip çık. Küme düşmeyeceğiz. Yere düştük ama buradan kalkarak cevabını verecek gücümüz var" ifadelerini kullandı.

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HABER - KAMERA: MUHAMMET KAÇAR/RİZE, ()