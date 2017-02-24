Çaykur Rizespor - Kayserispor: 2-4

Muhammet KAÇAR/RİZE, ()

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Halil Umut Meler (xx), Ali Saygın Ögel (xx), Erdinç Sezertam (xx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Diallo (x)- Ahmet İlhan (x), Oboabona (x), Ali Yakoubi (x), Özgür (x)(Dk. 76 Petrucci) - Jantscher (x)(Dk. 57 Oğulcan x) , Saadane (x), Recep (x), Nosa (x)- Edomwonyı (x)(Dk. 68 İsmael), Kweuke (x)

KAYSERİSPOR: Ali Ahamada (xxx)- Hakan (xxx), Mabiala (xxx), Kana Bıyık (xxx), Güray (xxx)-Welliton (xxx), Rotman (xx), Lawal (xxx)(Dk. 68 Samba Sow xx), Erkan (xx)(Dk. 87 Levent)- Deniz (xxx)(Dk.83 N'guemo), Umut (xx)

GOLLER: Dk. 5, Dk. 89 (Pen) Kweuke, (Çaykur Rizespor), Dk. 15 Lawal, Dk. 42 Güray, Dk. 76, Dk. 90+3 Welliton (Kayserispor)

SARI KART: Edomwonyı, Petrucci (Çaykur Rizespor), Hakan, Welliton (Kayserispor)KIRMIZI KART: Dk. 67 Ahmet İlhan (Çaykur Rizespor)

ÇAYKUR Rizespor sahasında Kayserispor'a 4-2 mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Kayserispor'a 4-2 mağlup oldu.

5'inci dakikada Nosa'nın soldan kaleye paralel pasında altı pası içinde topa dokunan Kweuke topu filelerle buluşturdu. 1-0.

15'inci dakikada Deniz'in sağdan ceza sahasına ortasında arka direkte topa yükselen Lawal'ın kafa şutunda top ağlarla buluştu. 1-1.

23'üncü dakikada kullandığı serbest vuruşta Özgür'ün ceza sahasına ortaladığı topu arka direkte önüne alan Kweuke'nin vuruşunda topu kaleci Ali Ahamada çıkardı.

43'üncü dakikada Rotman''ın ortasında Umut kafayla topu indirdi. Altı pas içinde Güray'ın dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-2.

47'nci dakikada ceza sahası dışından Nosa'nın şutunda top yan direkten döndü. Dönen topu takip eden Kweuke'nin vuruşunda top yandan auta çıktı.

67'nci orta sahada Lawal'a sert müdahalede bulunan Ahmet İlhan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

75'inci dakikada Umut'un pasında ceza sahasında topla buluşan Deniz'in şutunda top yandan auta çıktı.

76'ıncı dakikada Güray'ın ortasında ceza sahasında Welliton'un vuruşunda top filelerle buluştu. 1-3.

89'uncu dakikada ceza sahasında Levent, Oğulcan'u düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Kweuke topu ağlarla buluşturdu. 2-3.

90+3'de topla buluşan Welliton hızla rakip ceza sahasına girdi, vuruşunda topu filelerle buluşturdu. 2-4.

Karşılaşma bu skorla sona erdi.

WELLİTON ORTA SAHADA CEP TELEFONU BULDU

Bu arada, karşılaşmanın başlama vuruşu yapılacağı sırada Welliton orta sahada bir cep telefonu buldu. Futbolcu, telefonu orta hakem Halil Umut Meler'e teslim etti. Karşılaşma öncesi sahaya çıkan görevlilerin düşürdüğü sanılan cep telefonu orta hakem tarafından maçın dördüncü hakemine teslim edildi.

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