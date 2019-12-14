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Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçının ardından

Süper Lig?in 15'inci haftasında Çaykur Rizespor sahasında Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri mücadeleyi değerlendirdi. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, kendisine istifa...

SPOR 14.12.2019, 20:29
Süper Lig?in 15'inci haftasında Çaykur Rizespor sahasında Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri mücadeleyi değerlendirdi.
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, kendisine istifa çağrısı bulunan taraftarların haklı olduğunu belirterek Dünyanın her yerinde taraftar takımının gol atmasını ve kazanmasını ister, onlardan bu sonuç için özür diliyoruz ? dedi.
Mücadelenin ikinci yarısında bu sezonun en iyi futbolunu oynadıklarını söyleyen Kartal, Bugün burada maçı kazanmak için hafta içi hazırlanmıştık. Geçen hafta Kayseri?de iyi futbol, o kadar fazla kaçırdığımız pozisyonlardan sonra bu hafta bunu telafi etmek istiyorduk. Maça da iyi başladık. Maç 0-0 iken ilk devrede 2 tane net pozisyonumuz vardı. Bir kere geldiler, zaten bunu takımın hocaları da söylüyor. Sadece hızlı hücum ve arkaya atılan toplarla sonuç almaktı. Öyle 1 gol buldular, 2?inci golü de karambolden buldular. Biz ikinci yarıya devre arası oyuncularım ile yaptığımız toplantıda 2-0?dan bu maçı çevireceğimize hep beraber birbirimizle konuşarak, inanarak söz verdik. Ben antrenörlük hayatım boyunca 2-0?dan çok fazla maç çevirdim. 10 kişi kaldığımız maçları bile çevirdim. İkinci yarı belki de bu sezonun en iyi futbolunu oynadık. 6 tane yüzde 100 pozisyonumuz vardı. Direkten dönen ve penaltıdan kaçan goller gibi. Bir erken gol bulabilseydik maçı çevirebileceğimizi düşünüyorduk ama olmadı. Belki de bir maçta 6-7 tane net pozisyona girip 1 tane atamıyorsak kendimize bakıp eleştirmemiz gerekiyor? diye konuştu.
TARAFTARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ
Taraftarların istifa çağrısını da değerlendiren Kartal, Açık konuşmamız gerekirse, taraftarımız haklıdır. Taraftar kendi takımının gol atmasını ve gaip gelmesini ister. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Taraftarımızdan şunu beklerdim; maç oynanırken, penaltı atılırken ve oyuna bir oyuncu girerken bizim oyuncumuzu desteklemesini beklerdim. Rizespor bir tane. Buraya antrenör gelip gider. Sahada mücadele eden oyuncularımızı bugün taraftarımızın desteklemesini beklerdim? ifadelerini kullandı.
TAYFUR HAVUTÇU BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR GALİBİYET OLDU
Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Kasımpaşa Teknik Direktörü Tayfur Havutçu ?Rizespor?un son 3 maçını içeride kazandığını biliyorduk. İçeride daha etkili oynadığının farkındaydık. Maç içerisindeki planlarımız hepsi istediğimiz şekilde gelişti. Rizespor?a alan bırakmadık. Belki birkaç pozisyon verdik. Ama istediğimiz golü bulduktan sonra bizim lehimizde gelişti ve istediğimiz galibiyeti aldık. Bu galibiyet bizim moralimizi daha da yukarıya taşıyacaktır. Devre arasına kadar alabileceğimiz maksimum puanı toplayıp iyi bir şekilde girmek istiyoruz? şeklinde konuştu.

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