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Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: 2-3 (Ziraat Türkiye Kupası)

Muhammet KAÇAR/RİZE, () STAT: Çaykur Didi HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xxx), Ahmet Şimşek (xxx), Samet Çavuş (xxx) ÇAYKUR RİZESPOR: Muhammed (xx)- Fink (xx), Ali Faez (xx), Robin (xx)(Dk. 73 Süleyman(Dk. 78 Mehmetx), Furkan (xx)- Petrucci (xx),...

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: 2-3 (Ziraat Türkiye Kupası)

Muhammet KAÇAR/RİZE, ()
STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xxx), Ahmet Şimşek (xxx), Samet Çavuş (xxx)
ÇAYKUR RİZESPOR: Muhammed (xx)- Fink (xx), Ali Faez (xx), Robin (xx)(Dk. 73 Süleyman(Dk. 78 Mehmetx), Furkan (xx)- Petrucci (xx), Saadane (x), Oğuzhan (x), Orhan (x)(Dk. 56 Tuszynski x)- Oğulcan (xx), Edomwoni (xx)
KASIMPAŞA: Eray (xx)- Onur (xxx), Otigba (xxx), Bozhikov (xxx), Titi (xxx)- Abdullah (xxx), Castro (xx)(Dk.58 Ahmed xx), Turgut (xx), Guanca (xxx)(Dk.79 Hasan xx)- Eduok (xxx), Adem (xx)(Dk.58 Shala xx)
GOLLER: Dk. 65 Edomwonyi, Dk. 68 Oğulcan (Çaykur Rizespor), Dk. 33 Otigba, Dk. 52 Guanca, Dk.55 Titi (Pen) (Kasımpaşa)
SARI KART: Ali Faez, Petrucci, Fink (Çaykur Rizespor), Adem, Otigba (Kasımpaşa)

ZİRAAT Türkiye Kupası B Grubu'nda Çaykur Rizespor, sahasında Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup oldu. Bu skorla Kasımpaşa grubu lider olarak tamamladı.
20'nci dakikada Guanca'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına ortaladığı topu kafayla kaleye gönderen Adem'in vuruşunda topu kaleci Muhammed kontrol etti.
26'ncı dakikada Petrucci'nin uzun pasında ceza sahasında Oğulcan'ın kafa vuruşunda topu kaleci Eray kornere çeldi.
28'inci dakikada Oğulcan'ın soldan kaleye paralel gönderdiği topa, Edomwonyi'nin dokunuşunda top kale direği dibinden auta çıktı.
33'üncü dakikada Eduok'un ceza sahasına derinlemesine gönderdiği topa Otigba'nın dokunuşunda top filelerle buluştu. 0-1.
45'inci dakikada Eduok'un ceza yayı önünden şutunda top yandan az farkla auta çıktı.
52'nci dakikada ceza sahasındaki karambolde topu önünde bulan Guanca'nın şutunda top filelerle buluştu. 0-2.
55'inci dakikada ceza sahasında Saadane topu elle kesince hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Titi'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-3.
65'inci dakikada Oğulcan'ın ara pasında ceza sahasında topu önüne alan Edomwonyi'nin vuruşunda top filelerle buluştu. 1-3.
68'inci dakikada Fink'in sağdan ceza sahasına gönderdiği topa dokunan Oğulcan topu ağlarla buluşturdu. 2-3.
Karşılaşma bu skorla sona erdi.

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