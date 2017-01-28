Çaykur Rizespor-Kardemir Karabükspor maçının ardından

Muhammet KAÇAR/RİZE, () - ÇAYKUR Rizespor teknik direktörü Hikmet Karaman, 1-0 kazandıkları Kardemir Karabükspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Karaman, genç ve iyi mücadele eden bir ekip olduklarını belirterek ileride daha da iyi olacaklarını söyledi.

Futbolcuları mücadelelerinden dolayı kutlayan Hikmet Karaman, "Özellikle ilk 45 dakika net pozisyonlar yakaladık. İçeri farklı bir skorla girmemiz lazımdı. Bunu bir önceki maçta da, diğer maçlarda da yaşadık. Karşımızda iyi koşan bir takım var. Biz 121, onlar 122 kilometre koşmuş. Baktığınız zaman ortaya yine net bir sonuç çıkıyor. Karabükspor’da iki eksik vardı. Rakibin bu hamle gücü olsaydı farklı olabilirdi. Direkten dönen bir topları da var. Gelişmekte olan, genç ve iyi mücadele eden takımımız var. Takıma takviye yaparak daha iyi olacağız" dedi.

IGOR TUDOR: GOL BULAMADIK

Kardemir Karabükspor teknik direktörü Igor Tudor'da rakiplerini tebrik ettiğini belirterek, "İlk yarı iyi oynamadık ama ikinci yarı oyunu domine eden takımdık. İyi oynadık ancak gol bulamadık"diye konuştu.

GALATASARAY'LA İSMİNİN ANILMASI HAKKINDA KONUŞTU

Galatasaray teknik direktörlüğü için adının geçtiği yönündeki bir soru üzerine kendisinin de bu haberleri okuduğunu ifade eden Igor Tudor, "Sezon sonuna kadar Karabükspor ile sözleşmem var. Şu an buraya bağlıyım ve işime odaklıyım" yanıtını verdi. Galatasaray'dan teklif alıp almadığının sorulması üzerine gülümseyen Tudor, " Yorum yapmayacağım" diyerek açıklamalarını noktaladı.