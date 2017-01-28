Çaykur Rizespor-Kardemir Karabükspor: 1-0

Muhammet KAÇAR/RİZE, ()

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xxx),Serkan Çimen (xxx), Samet Çiçek (xxx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xxx)- Mehmet (xxx), Oboabona (xxx), Ümit (xxx), Özgür (xxx), Saadane (xx), Petrucci (xx), İsmael (xx), Jantscher (xx) (Dk.71 Oğulcan xx), Ahmet (xx) (Dk.62 Robin xx), Kweuke (xxx) (Dk.81 Edomwonyi)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ahmet (x)- Kerim (x), Dany (x), Barış (x), Latovlevici (xx), İlhan (x) (Dk.81 Alexe), Gaman (xx), Bliznichenko (x) (Dk.68 Serdar x), Ceyhun (x), Tanase (x) (Dk.25 Poko xx), Seleznov (x)

GOL: Dk.6 Kweuke (Çaykur Rizespor)

KIRMIZI KART: Dk.90+3 Saadane (Çaykur Rizespor)

SARI KART: Ceyhun, Poko (Kardemir Karabükspor)

SPOR Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor sahasında, Kardemir Karabükspor'u 6'ıncı dakikada Leonard Kweuke'nin attığı golle 1-0 mağlup etti.

6'ıncı dakikada Jantscher soldan ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Ahmet İlhan'ın dokunuşunda topu kaleci Ahmet uzaklaştırmak isterken altı pas içinde topu önünde bulan Kweuke'nin vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.

15'inci dakikada Özgür'ün sol kanattan yaptığı köşe vuruşunda altı pas içinde topu kafayla kaleye gönderen Saadane'nin vuruşunda kaleci Ahmet topu çizgiden çıkardı.

38'inci dakikada Latovlevici'nin soldan ceza sahasına ortaladığı topu kaleye gönderen Seleznov'un vuruşunda top kaleci Gökhan'da kaldı.

43'üncü dakikada Mehmet'in ara pasında topa buluşan Kweuke'nin, kaleci Ahmet'in üzerinden aşırtma vuruşla gönderdiği top yan ağlarda kaldı.

54'üncü dakikada Latovlevici'nin ceza sahası dışından şutunda topu kaleci Gökhan kontrol etti.

74'üncü dakikada Latovlevici'nin sağ kanttan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına gönderdiği topu kafayla kaleye gönderen Barış'ın vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

76'ıncı dakikada Oğulcan'ın sağ çaprazdan şutunda topu kaleci Ahmet uzanarak çıkardı.

86'ıncı dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Petrucci'nin şutunda kaleci Ahmet'ten dönen topu Oğulcan filelerle buluşturdu. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

90+3'üncü dakikada Çaykur Rizespor'da Saadane ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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