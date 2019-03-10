Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Mesut Yılmaz Akciğer kanseri tedavisi görüyor
Mesut Yılmaz Akciğer kanser tedavisi...
İSTANBUL'DA "KIZIL" GÜN BATIMI
İstanbul'da KIZIL gün batımı
İmamoğlu : Aşınızda bir tuzum olsun istiyorum
İmamoğlu : Aşınızda bir tuzum...
Erdoğan'den S-400 füzeleriyle ilgili aıklama
Erdoğan'den S-400 füzeleriyle ilgili aıklama

Çaykur Rizespor - İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından

Aytekin KALENDER/RİZE, () - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-0 kazandıkları İstikbal Mobilya Kayserispor maçınin ardından düzenlediği basın toplantısında, "İyi bir futbolla galibiyet aldık" dedi. Buruk, çok önemli bir...

Çaykur Rizespor - İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından

Aytekin KALENDER/RİZE, () -

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-0 kazandıkları İstikbal Mobilya Kayserispor maçınin ardından düzenlediği basın toplantısında, "İyi bir futbolla galibiyet aldık" dedi.
Buruk, çok önemli bir müsabakadan galibiyetle ayrıldıklarını ifade ederek, “Maçın başından sonuna kadar üstün oynayan bir takım sahadaydı. Hak ederek kazandık. Bu zamana kadar oynadığımız en iyi oyundu. Daha çok gol atabilirdik. Rakibinde pozisyonları oldu. Hedeflerimizi büyütmek anlamında önemli bir maçtı. 10 maçtır kaybetmeyen bir takıma karşı oynadık. Önümüzdeki haftalara hedeflerimizi büyütmek için sahaya çıkacağız. Futbolcularıma ve taraftarımıza teşekkür ediyorum. Hedefimiz aşağılardan uzaklaşmaktı. Bu maç bu anlamda önemliydi. Kazandık şimdi önümüzdeki maçı düşünmeye başladık" diye konuştu.
İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise, rakiplerini tebrik ettiğini belirterek, "Oyunun içerisinde ilk golden sonra pozisyonlarımız var. Direkten dönen toplarımız var. Kaleci Gökhan’ı tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta önemli bir maç oynayacağız. İçimizde muhasebemizi yaparak bu maça hazırlanacağız” ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Okan Buruk ve Hikmet Karaman açıklamaları

HABER-KAMERA: Aytekin Kalender RİZE-

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328