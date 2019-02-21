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Çaykur Rizespor ikinci devrede çıkışta

Aytekin KALENDER/RİZE, () -  Spor Toto Süper Lig'in ilk devresi tek galibiyet alarak son sırada tamamlayan Çaykur Rizespor, ikinci devre ile birlikte çıkışa geçti. Ligin ikinci yarısında oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanan yeşil mavililer,...

Çaykur Rizespor ikinci devrede çıkışta

Aytekin KALENDER/RİZE, () - 

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresi tek galibiyet alarak son sırada tamamlayan Çaykur Rizespor, ikinci devre ile birlikte çıkışa geçti. Ligin ikinci yarısında oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanan yeşil mavililer, üst üste 3 deplasman maçını da gol yemeden kazandı.
18'inci kez mücadele ettiği Süper Lig'de sezonun ilk devresini tarihini en kötü performansını sergileyerek son sırada tamamlayan Çaykur Rizespor, ikinci devre ile birlikte yükselişe geçti. İlk devrede oynanan 17 maçta sadece bir galibiyet alarak 12 puan toplayan Karadeniz temsilcisi, ikinci devrede çıktığı 5 maçta ise 13 puan topladı ve küme hattının üzerine çıktı.
ÇAYKUR RİZESPOR'DAN BİR İLK
Spor Toto Süper Lig'de son 3 deplasman maçını kazanan Çaykur Rizespor, bu maçlarda kalesini gole kapattı. Yeşil-mavililer böylece Süper Lig'de ilk kez 3 dış saha maçını gol yemeden kazanmayı başardı. Son olarak 2013-2014 sezonunda art arda 3 dış saha maçından galibiyet ile ayrılan Çaykur Rizespor, Bursaspor galibiyeti ile bu seriyi egale etmiş oldu. Yeşil mavililer 24'üncü haftada deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe'yi yenmesi durumunda ilk kez Süper Lig'de üst üste 4 deplasman maçını kazanmış olacak.
DEPLASMANDA YÜKSEKTEN UÇUYOR
Öte yandan dış sahada gol yemeden Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Bursaspor'u mağlup eden Çaykur Rizespor, ligin ikinci devresinde deplasmanda Beşiktaş ve Medipol Başakşehir ile birlikte firesiz devam eden üç takımdan birisi oldu. Karadeniz temsilcisi ayrıca Beşiktaş, Galatasaray, Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor ve İstikbal Mobilya Kayserispor ile birlikte 5 haftalık süreçte mağlup olmayan 6 takım arasında yer aldı.
KALESİNİ GOLE KAPADI
Bu arada Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresinde geride kalan maçlarda Çaykur Rizespor, Atiker Konyaspor ile birlikte kalesinde en az gol gören takım oldu. İkinci devrede oynanan 5 maçta kalesinde 2 gol gören Çaykur Rizespor, Atiker Konyaspor ile birlikte bu süreçte en az gol yiyen takım oldu. Karadeniz temsilcisi, 5 haftalık süreçte dış sahada gol yemezken kalesinde gördüğü 2 golü de kendi sahasında atıldı.

(FOTOĞRAFLI)

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