Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu.
Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu.
Bakan Sarıeroğlu'ndan 657 sayılı devlet memurlarıyla ilgili önemli açıklama
657 sayılı kanun değişiyor mu?
Ali Koç Fenerbahçe başkan adaylığından çekildi mi
Ali Koç'Itan adaylıkla ilgili açıklama
Dolar 4.2828 lira ile yeni tarihi rekor düzeyine tırmandı borsa 102 bin puanın altında
Dolar rekor üstüne rekor kırdı

Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep: 4-2

Aytekin KALENDER/RİZE,() STAT: Çaykur Didi HAKEMLER: Zorbay Küçük (xxx), Utku Tunavelioğlu (xxx), Furkan Ürün (xxx) ÇAYKUR RİZESPOR: Cihan (xx) - Koray (xx), Saadane (xx) (Dk. 60 Orhan xx), Ümit (xxx), Özgür (xxx), Robin (xxx), Lincoln (xxx),...

Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep: 4-2

Aytekin KALENDER/RİZE,()

STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Zorbay Küçük (xxx), Utku Tunavelioğlu (xxx), Furkan Ürün (xxx)
ÇAYKUR RİZESPOR: Cihan (xx) - Koray (xx), Saadane (xx) (Dk. 60 Orhan xx), Ümit (xxx), Özgür (xxx), Robin (xxx), Lincoln (xxx), Recep (xxx) (Dk. 68 Furkan xx) , Oğulcan (xxx) (Dk. 78 Emirhan x), Samudio (xxx), Vedat Muriç (xxx)
GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Necati (x) - Murat (xx), Serdar (xx), Yasin (x) (Dk. 62 Hüseyin x), Mustafa Cami Can (xx), Segbefia (xx), Zec (xx), Muhammed Himmet (xx) (Dk. 71 Fatih x), Uğur (x) (Dk. 46 Mirza xx), Özgür (xx), Sinan (xx)
GOLLER: Dk. 40 Samudio, Dk. 45 Recep, Dk. 70 Ümit, Dk. 82 Furkan (Çaykur Rizespor) - Dk. 14 Sinan, Dk. 42 Muhammed Himmet (Gazişehir Gaziantep)

Spor Toto 1'inci Lig'de Çaykur Rizespor, Gazişehir Gaziantepspor'u 4-2 mağlup etti. Daha önce Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Çaykur Rizespor sezonu noktalarken, Gazişehir Gaziantep ise play-off'a yükseldi. 

14’üncü dakikada Serdar’ın kullandığı korner atışında Sinan kafa ile topu ağlara gönderdi: 0-1.
24’üncü dakikada ceza sahası dışında seken topla buluşan Oğulcan’ın sert şutu yan ağlarda kaldı.
29’uncu dakikada sağ kanattan Uğur’un ortasında ceza sahasında topla buluşan Zec’in kafa vuruşunu Çaykur Rizespor’un kalecisi Cihan son anda kurtardı.
37’nci dakikada sol kanattan gelen orta ile topla buluşa Zec’in şutunu Çaykur Rizespor savunması uzaklaştırdı.
40’ıncı dakikada Lincoln’ün pasında ceza sahasında kaleci ile karşıya karşıya kalan Samudio, yerden düzgün vuruşları topu filelerle buluşturdu: 1-1.
42’nci dakikada Muhammed Himmet ceza sahasında topla buluşarak şutunu çekti, top filelere gitti: 1-2.
45’inci dakikada Saadane’nin ceza sahasına gönderdiği topa kale önünde buluşan Recep sert bir vuruşla kaleci Necati’yi mağlup etti: 2-2.
70’inci dakikada Oğulcan’ın sağ kanattan yaptığı ortada Ümit ceza sahası içinden topu kafayla ağlara gönderdi: 3-2.
82’nci dakikada Özgür’ün sağ taraftan yaptığı ortada Furkan ceza sahası içinde rakibinden topu kurtararak kalecinin sağından topu filelere gönderdi: 4-2.
88'inci dakikada Samudio'nun sağ kanattan ceza sahasına gönderdi topla buluşan Özgür'ün şutunda top kaleciye çarparak oyun alanına döndü. 
Karşılaşmayı ev sahibi takım 4-2 kazandı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314