Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep: 4-2

Aytekin KALENDER/RİZE,()

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Zorbay Küçük (xxx), Utku Tunavelioğlu (xxx), Furkan Ürün (xxx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Cihan (xx) - Koray (xx), Saadane (xx) (Dk. 60 Orhan xx), Ümit (xxx), Özgür (xxx), Robin (xxx), Lincoln (xxx), Recep (xxx) (Dk. 68 Furkan xx) , Oğulcan (xxx) (Dk. 78 Emirhan x), Samudio (xxx), Vedat Muriç (xxx)

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Necati (x) - Murat (xx), Serdar (xx), Yasin (x) (Dk. 62 Hüseyin x), Mustafa Cami Can (xx), Segbefia (xx), Zec (xx), Muhammed Himmet (xx) (Dk. 71 Fatih x), Uğur (x) (Dk. 46 Mirza xx), Özgür (xx), Sinan (xx)

GOLLER: Dk. 40 Samudio, Dk. 45 Recep, Dk. 70 Ümit, Dk. 82 Furkan (Çaykur Rizespor) - Dk. 14 Sinan, Dk. 42 Muhammed Himmet (Gazişehir Gaziantep)

Spor Toto 1'inci Lig'de Çaykur Rizespor, Gazişehir Gaziantepspor'u 4-2 mağlup etti. Daha önce Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Çaykur Rizespor sezonu noktalarken, Gazişehir Gaziantep ise play-off'a yükseldi.

14’üncü dakikada Serdar’ın kullandığı korner atışında Sinan kafa ile topu ağlara gönderdi: 0-1.

24’üncü dakikada ceza sahası dışında seken topla buluşan Oğulcan’ın sert şutu yan ağlarda kaldı.

29’uncu dakikada sağ kanattan Uğur’un ortasında ceza sahasında topla buluşan Zec’in kafa vuruşunu Çaykur Rizespor’un kalecisi Cihan son anda kurtardı.

37’nci dakikada sol kanattan gelen orta ile topla buluşa Zec’in şutunu Çaykur Rizespor savunması uzaklaştırdı.

40’ıncı dakikada Lincoln’ün pasında ceza sahasında kaleci ile karşıya karşıya kalan Samudio, yerden düzgün vuruşları topu filelerle buluşturdu: 1-1.

42’nci dakikada Muhammed Himmet ceza sahasında topla buluşarak şutunu çekti, top filelere gitti: 1-2.

45’inci dakikada Saadane’nin ceza sahasına gönderdiği topa kale önünde buluşan Recep sert bir vuruşla kaleci Necati’yi mağlup etti: 2-2.

70’inci dakikada Oğulcan’ın sağ kanattan yaptığı ortada Ümit ceza sahası içinden topu kafayla ağlara gönderdi: 3-2.

82’nci dakikada Özgür’ün sağ taraftan yaptığı ortada Furkan ceza sahası içinde rakibinden topu kurtararak kalecinin sağından topu filelere gönderdi: 4-2.

88'inci dakikada Samudio'nun sağ kanattan ceza sahasına gönderdi topla buluşan Özgür'ün şutunda top kaleciye çarparak oyun alanına döndü.

Karşılaşmayı ev sahibi takım 4-2 kazandı.

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