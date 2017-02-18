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Çaykur Rizespor-Galatasaray Notlar

SPOR Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor sahasında, Galatasaray ile karşılaştı. GALATASARAY'DA 5 EKSİK Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Wesley Sneijder, Carole, Eren Derdiyok Bruma ve Hakan Balta 18 kişilik kadroda yer almadı. Sakatlığı...

Çaykur Rizespor-Galatasaray Notlar
SPOR Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor sahasında, Galatasaray ile karşılaştı.
GALATASARAY'DA 5 EKSİK
Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Wesley Sneijder, Carole, Eren Derdiyok Bruma ve Hakan Balta 18 kişilik kadroda yer almadı. Sakatlığı geçen Selçuk İnan ise kadroda yer aldı.
İGOR TUDOR'UN İLK MAÇI
Kardemir Karabükspor'daki görevinden ayrılarak hafta içerisinde Galatasaray ile anlaşan Hırvat teknik adam İgor Tudor, sarı kırmızılı takımın başında ilk maçına çıktı. Karşılaşma öncesi Çaykur Rizespor teknik direktörü Hikmet Karaman sahaya çıkış tüneli önünde Galatasaray'ın yeni teknik direktörü İgor Tudor'a başarılar diledi.
TUDOR'DAN KADRODA DEĞİŞİKLİK
Galatasaray teknik direktörü İgor Tudor kadroda değişikliğe gitti. Sarı kırmızılı takımda sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilmeyen Hakan Balta'nın yerine Chedjou, Bruma'nın yerine Josue, yedeğe alınan Tolga Ciğerci'nin yerine ise ilk 11'de Selçuk İnan sahaya çıktı.
İKİ GENÇ OYUNCU KADRODA
Teknik direktör İgor Tudor sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayan Buruma ve Hakan Balta'nın yerine genç oyuncular Berk İsmail Ünsal ile Kerem Çalışkan'ı 18 kişilik kadroya aldı.
SARI KIRMIZI TARAFTARLAR TRİBÜNÜ DOLDURDU
Galatasaraylı taraftarlar kendilerine ayrılan kale arkasındaki tribünü doldurdu. Yaklaşık 1000 dolayında taraftar karşılaşma öncesi takımları için tezahüratta bulundu.
RİZE'DE İKİ EKSİK
Çaykur Rizespor'da kart cezalısı olan Leonard Kweuke ile sakatlığı süren Orhan Ovacıklı kadroda yer almadı. Orhan Ovacıklı'nın sakatlığı nedeniyle savunma hattında Mehmet Akyüz görev alıyor.
KARAMAN'DAN 3 DEĞİŞİKLİK
Çaykur Rizespor teknik direktörü Hikmet Karaman, kart cezalısı Leonard Kweuke'nin yerine forvette yeni transfer Edomwonyi'ye ilk 11'de forma şansı verdi. Yeşil mavişlilerde Akhsiar Belediyespor maçı kadrosunda ilk 11'de yer alan Saadane'yi yedeğe çeken Karaman bu oyuncunun yerine de Ahmet İlhan Özek'e görev verdi. Afrika Kupası'ndan dönen kaleci Diallo'da haftalar sonra görevi Gökhan'dan devraldı.
KARAMAN'IN YANINA GELDİLER
Galatasaraylı oyuncular Selçuk İnan, Yasin Öztekin ve Josue karşılaşma öncesi teknik direktör Hikmet Karaman'ın yanına gelerek bir süre görüştü. Karaman, sarı kırmızılı futbolculara başarılar diledi. 
TARAFTARLAR İLGİ GÖSTERMEDİ
Çaykur Rizesporlu taraftarlar karşılaşmaya ilgi göstermedi. Tribünler boş kalırken yaklaşık 3 bin 500 kişi karşılaşmayı izledi.
ÇAYKUR RİZESPOR'UN BORCU 40 MİLYON LİRA
Çaykur Rizespor Kulübü Derneği'nin 85'inci Mali Genel Kurulu oy kullanma hakkı bulunan 147 delegeden 64'ünün katılımı ile bugün gerçekleştirildi. Kulüp Başkanı Metin Kalkavan, yeşil mavili takımın borcunun 40 milyon lira olduğunu açıkladı, kulübün değerinin ise borcun kat kat üstünde olduğunu ifade etti. Genel Kurulda 2016 yılı hesapları oy birliği ile ibra edildi.

 

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