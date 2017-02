Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının ardından

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Karaman: "Lehimize farklı bir skorla ayrılabilirdik"

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, 1-1 biten Çaykur Rizespor maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında kazanamadıkları için mutlu olmadığını ancak sahada kendisini umutlandıran noktalar olduğunu belirterek, "Sahada gördüğüm takım ruhundan dolayı ümitli olduğumu söyleyebilirim" dedi.

Çaykur Rizespor karşısında galip gelmedikleri için mutlu olmadığını ifade eden Igor Tudor, "Takımımın elinden gelenin en iyisini yaptığını düşünüyorum, ama ne yazık ki galibiyete yetmedi. Bugün beni umutlandıran noktalar var. Sahada çok koşan ve mücadele eden, fedakarlık yapan bir takım vardı. Gördüğüm takım ruhundan dolayı da ümitli olduğumu söyleyebilirim" dedi.

'BRUMA BİR HATA YAPTI, İSTANBUL'DA KALDI'

Bruma'nın neden kadroya dahil edilmediği yönündeki bir soruyu yanıtlayan Tudor, şöyle dedi:

"Bruma takımın çok önemli bir oyuncusu ve benim de çok sevdiğim bir oyuncu. Genç bir oyuncu olduğunu da unutmamak lazım. Bir hata yaptı ve İstanbul'da kaldı, ama Pazartesi gününden itibaren bizimle olacak."

Bruma'nın kadro dışı bırakılmasının diğer oyunculara bir mesaj olup olmadığı yönündeki bir soru üzerine ise Tudor, "Dışarıdan sanki bir komutan gibi görülüyor olabilirim. Çok asabi olan, sözümü birisi dinlemezse hemen onu kadro dışı bırakacak ya da onu gönderecek birine mi benziyorum bilmiyorum, ama kesinlikle öyle biri değilim. Oyuncular kendi işini yapmalı, hocalar da kendi işini yapmalı. Herkesin kendi görevini yapması lazım. Futbolcular kendi görevini, hocalar kendi görevini, diğer taraftan da yukarıda kulüp vardır. Bununla ilgili ne az, ne fazla söylenecek bir şey vardır" değerlendirmesinde bulundu.

BEŞİKTAŞ DERBİSİ YORUMU

Beşiktaş'la gelecek hafta pazartesi oynanacak olan derbi ilgili bir soru üzerine Igor Tudor, "Pazartesi gününden itibaren derbi maçın hazırlığına başlayacağız.Bu maçların motivasyonu olmaz. Bu tip büyük maçlarda oyuncular kendi motive olur. Şimdilik yapmamız gereken çok şeyler var. Zamanımız da var. Soyunma odasında söyledim. Takımım bu mantaliteyi sahada gösterdi ve o ışığı verdi. O yüzden tamamen pazartesi gününden itibaren başlayarak derbiye hazırlanacağız" diye konuştu.

'KOŞU MESAFELERİ HER MAÇ ARTACAK'

Bir soru üzerine takımın koşu mesafeleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Hırvat teknik adam Igor Tudor, "Mutlaka bu koşu mesafeleri her maç geçtikçe daha iyi olacak. Oyunun ilk yarısında iyi oynayan ve oyunu domine eden bir takım vardı. O sırada gol geldi. İkinci yarıda bir değişiklik yaptık ve kontra atağa çıkmayı hedefledik. O sırada duran bir toptan yediğimiz gol var. Mutlaka her geçen maç koşu mesafesi de artacaktır" dedi.

Kalan 14 maçın tamamı için hedef koyduğu yönünde sorulan bir soruya ise Igor Tudor, "Böyle bir hedef yoktu. Şu anda siz böyle bir şey söylediniz" yanıtı verdi.

HİKMET KARAMAN: "LEHİMİZE FARKLI BİR SKORLA AYRILABİLİRDİK"

Çaykur Rizespor teknik direktörü Hikmet Karaman ise taraftarların güzel ve tempolu bir maç izlediğini belirterek, "Maç başında Galatasaray'ın kadroda olmayan oyuncularının yerine mevcut oyuncular görüp, oyun içi dizilişleri ile maç içinde taktik değişikliği yapabilir miyiz düşüncesi ile oyuna başladık. Oyunun ilk bölümlerinde rakibin özelliklerini iyi kontrol eden bir görüntü verdik. Topu kaptığımızda iyi pasla atağa çıkabilsek gol yollarında daha fazla avantaj elde edebilirdik. Yediğimiz golde top bizdeydi. Galatasaray'ın hücumu baskısı yoktu. Biz bir hata yaptık ve deneyimli takım hemen cezayı kesti. İkinci yarıda fiziksel özelliklerimizi takım oyunu ile daha fazla sahaya yansıttık. 1-0 rakip için avantajdı. Ama biz tempomuzla maçı berabere getirdik. Yine iyi bir atak yapsak, bugün farklı bir skorla sahadan ayrılabilirdik. İyi mücadele eden bir takımımız var. Taraftarımızın desteği ile sahamızda oynayacağımız Kayseri maçını kazanmak istiyoruz" dedi.

