Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının ardından

Tolga SAĞLAM / RİZE () - Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk, hatalarla hayallerinin ellerinden çalındığını söyledi.

Hakemlerin çok kötü bir maç yönettiğini ifade eden Buruk, "Durum ortada maalesef. Her şeyden önce mağlup olduğumuz için üzgünüz ama her şeyin başında bugün sahada ayağı kırılan bir oyuncu vardı. Emre Akbaba'nın sakatlık yaşaması bütün her şeyin üzerine çıkıyor. Sakatlıklar bazen maçtan çok daha önemli, değerli oluyor. Emre Akbaba'ya geçmiş olsun diliyorum. İnşallah en kısa zamanda sahalara döner. Bu üzücü olan yanıydı. Üzücü olan yanlardan biri de maçı kaybetmemiz. Kazanmaya çok yaklaşmıştık. Özellikle de 2-1 öne geçtikten sonra. 1-1'ken bile kazanmaya yakın olan taraftık. Çok erken 10 kişi bırakıldık. Devamında öne geçtik. Daha sonra verilen penaltının penaltı olduğunu görmedik. Maçtan sonra hakem hepimize 'izleyin, izleyin' dedi. İzleyince de açıkçası hiçbir şey görmedik. VAR ekranında hakemlere başka bir şey mi gösteriliyor yoksa bizim televizyonda izlediklerimizle ikisi aynı şey mi? Bunu sorgulamak gerekiyor. Bu kadar önemli maçın hakemi uzun süre görev almamış daha sonra yeni MHK ile görev almaya başlayan Serkan Çınar'ın olmaması gerekirdi. Biz hep iyi niyetle yaklaşıyoruz. Ama bugün gerçekten kötü maç yönetti, kötü kararlar verdi. Galatasaray'ın galibiyetini gölgelemek istemiyorum sonuçta 3-2 kazanmış bir takım var sahada, tebrik ediyorum ama gerçekten sahada çok kötü bir hakem vardı. Hepimizin kenardan, tribünden, televizyondan izlerken Türk futbolu adına herkesin üzüldüğü bir hakem sahadaydı. Ama sonuçta bunu atayan da bir Merkez Hakem Kurulu (MHK) var. Bunun en büyük sorumlusu da MHK olacaktır. Onlar da inşallah Türk futbolu için, Türk futbolunun ve hakemlerinin gelişimi için üzerilerine düşeni yaparlar. Cüneyt Çakır markasını gururla izliyoruz ama VAR'da hakemler ekrana baktıkları halde göremiyorlar. Bence Türk futbolundaki en büyük sıkıntı bu. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Galatasaray'ı kutluyorum. Onlar da mücadele etti biz de mücadele ettik. Bir takım kazanacaktı. Biz de Avrupa hayalimizi özellikle ikinci yarıda verilen hakem hatalarıyla kaybettiğimiz maçlarla kaybetmiş bulunuyoruz. Onlara da teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan yanlışların hesabını verecek insanların olduğunu kaydeden Buruk, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Bir yanlış yapılıyorsa bunun hesabını verecek insanlar var. Hocalar yanlış yapıyor bazen hocaların görevine son veriliyor. Başkanlar yanlış yapıyor onların görevine son veriliyor veya istifa ediyorlar. Hata yapan futbolcu yedek kalıyor, bekliyor, değişiyor. Türkiye'de değişmeyen tek şey hakemler. Hiç ileriye gitmeden hep geriye giderek Türk futbolunun içerisinde belirleyici olmak durumunda kalıyorlar. Bugün kötü bir hakem vardı. Kötü niyetliydi demiyorum ama zaten kötü hakemdi. Kötü bir hakemin böyle bir maça verilmesi en büyük yanlış bu. Bunun da faturasını ödeyecek olan MHK'dır. Hakem bir yanlış kırımızı kart ve penaltı verdi."

Hayallerinin hatalarla ellerinden alındıklarını belirten Buruk, "Bir maçta VAR çizgisi gitti, bir maçta ofsayt olan pozisyonu penaltı verdiler. 3 mağlubiyet aldık 3'ünde de nokta atışı var. Hakemler de bilmiyor diyelim. Görerek insan karar veremiyorsa bilmiyorlar demektir. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Rakibimizin kazandığı bir karşılaşma. Sahada 3 gol atıp kazandılar. Mağlubiyeti direkt hakemlere bağlamıyorum. Belki biz o hatalara daha iyi cevap verebilirdik ama üstesinden gelemedik. Hedeflerimiz hayallerimiz vardı ama böyle hatalarla elimizden alınması bizi üzüyor. İnşallah bir sonraki seneye diyelim" ifadelerini kullandı.

Rize'ye çok sakin, bilinçli, inançlı geldiklerini ifade eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise "Çaykur Rizespor'un ligin ikinci yarısının çok önemli takımlarından biri. İçeride ve dışarıda başarılı olan bir ekip. Rize'ye çok sakin, bilinçli, inançlı geldik. Bunu sahada korumaya çalıştık. Uyunun enteresan gel-gitleri oldu. İlk yarıda penaltıyı atsak 2 farklı öne geçsek oyun kopabilirdi. Devre sonu bize yakışamayan bir gol yedik. Bizim rakibin fırsatları var. İkinci yarı tam ele almışken şok bir gol daha yedik. Ardından maçı bırakmayan devam eden bir Galatasaray izledik. İki gol daha oldu ve üç puan ile gidiyoruz. Bu bize bir avantaj ve kredi daha sağladı. Her şeye rağmen moral ve puan önemli. Oyuncularımı bırakmadıkları için kutluyorum. Zaman zaman kalite yönünde yükselen bir maç oldu. Şimdi tamamen konsantrasyonumuzu kupaya çeviriyoruz. İş kolay değil. Bugün dahil Pazar'a kadar iki maç oynayacağız. Dokuz günde 3 maç seyahat, deplasman, hava değişimi. İnşallah Galatasaray hepsinin içinden alnının hakkı ile çıkacak" diye konuştu.

Emre Akbaba'nın sakatlığı ile ilgili açıklama yapan Terim, şunları söyledi: "Emre ambulansla hastaneye gitti. Çok üzgünüm. Talihsiz bir şekilde 5 ay bizden ayrı kaldı. Aynı anda olayı jest ve mimiklerden anladık. Emre için Galatasaray için çok üzgünüz. Biz çok üzgünüz. Emre, dönmek için çok çaba harcadı, çalıştı. Böyle durumlarda 'Allah beterinden saklasın' diyoruz. Her şerde bir hayır vardır. Başta Emre'nin olmak üzere bütün annelerin anneler günü kutluyorum."

Terim, bir gazetecinin Diagne ile Sinan arasında fiziksel müdahaleye varan bir temas olduğu yönündeki soruyu, şu yanıtı verdi: "Bunlar olacak şeyler. Olmasa daha iyi. Bazen böyle şeyler oluyor. O anki oyuncu haleti ruhiyesi. İkinci 'Sıkıntı olur.' diye Sinan'ı tembih ettim. Birinciyi affettirmek için 'Ben atayım' dedi. Bundan sonra demek iki gol atması için böyle bir joker kullanmak lazım. Vay benim dediğim olmadı gibi değil. 32 senedir hocayım. Hep benim dediğim oldu, bundan sonrada olur. Bazen oyuncuların sinirlenmesi hoşuma gider. Provokatif değil de bu yönden bakmak lazım." Diagne de hırslanmış. Sinan 'Barışıp döneyim' diyor. Güzel şeyler bunlar."

Şampiyonluk yarışında inanmayanların çok fazla olduğunu aktaran Terim, "Çok fazla oralara, yorumlarda konulmamıştık. O zaman zaten genel kanı belliydi. Ben hep söylüyordum. Matematiksel olarak olayın içindeysek bir umut vardır. Vazgeçmemiz mümkün değil. Yetiştik, yakaladık, geldik, geçtik. Ben onu çok içeriden, ciğerden söylemiştim. Averajla da olsa lideriz. Şu ana kadar Allah mahcup etmedi, bundan sonra da inşallah etmez. Hayatım boyunca hep temkinli konuşmaya çalışmışımdır. Hiçbir zaman büyük konuşmam ama iddialı konuşurum. Oyuncularımı kutluyorum. Galatasaray camiası bundan sonra daha çok sarılacaktır bu işe" diyerek açıklamalarını tamamladı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, karşılaşma sonrası konuştu, sakatlanan Emre Akbaba'nın kaval kemiğinin kırık olduğunu söyledi. Başkan Cengiz, "Biz Emre'ye çok üzüldük. Kaval kemiğinde bir kırık var. Genç çocuk inşallah toparlar ve önümüzdeki sezon Türk futboluna hizmet eder. En büyük üzüntümüz bu oldu. Henüz bitmedi, daha 180 dakikamız daha var. Sonun inşallah hak ettiğimiz bir şampiyonluk olur. Emre'ye geçmiş olsun diliyorum" dedi.

Emre'ye çok üzüldüğünü belirten Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak da "Emre'ye çok üzüldük. Çok talihsiz bir sakatlık oldu. O da benim gibi niyetliydi. Nasıl üzüldüğümü anlatamam. Daha yeni yeni sakatlıktan kurtulmuştu. Ayağında 3 yerden kırık var. İyi bir maç oldu. Rizespor'a başarılar diliyorum" diye konuştu.

