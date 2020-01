Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının ardından -2

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında sahasında konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal, oyuncularının disiplinli bir şekilde mücadele ettiklerini, turu geçebilmeleri için her şeyin İstanbul'daki maça kaldığını söyledi.



Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, maçın ardından yaptığı açıklamada ikinci yarının Türk futboluna ve Rizespor'a hayırlı olmasını dilediğini belirterek, Umarım kazasız, belasız, centilmence iyi bir lig olur. Bu maça İstanbul'a avantajlı gidebilmemiz için iyi hazırlandık. İyi bir kamp dönemi geçirdik. İyi başladık. Zaman zaman özellikle ilk devre Galatasaray daha çok topla oynayan taraf olmasına rağmen kazandığımız toplarla hızlı hücumlarda daha etkili olabileceğimizi düşünüyorduk. Nitekim öyle oldu. Böyle bir gol bulduk. Golü attıktan sonra çok çabuk gol yedik. Bu da bizim şanssızlığımız. Top gidebilecek en güzel yere gitti. Bu golü yemeden devreyi bitirebilseydik maçı kazanıp belki de daha farklı galibiyetle buradan ayrılan taraf olabilirdik. İkinci yarı daha denk daha ortada geçen mücadele. Galatasaray'ın 1-2 pozisyonları vardı. Final paslarını daha çabuk, daha etkili daha zamanlamasını iyi yapabilseydik daha fazla pozisyonlara girebilirdik. Takımım her zamanki gibi bugün de disiplinli oyunuyla iyi mücadele ederek Galatasaray'a karşı burada Rizespor'a yakışır şekilde bitirdik. Her şey turu geçebilmemiz için İstanbul'daki maça kaldı. Centilmence bir maç oldu. Oyuncularımı ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum dedi.



Umar'ın ufak bir sorunu olduğunu ve bu nedenle riske etmediklerini kaydeden Kartal, oyuncunun Gençlerbirliği maçında oynayabileceğini söyledi.



Kartal, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak ise 2 belki 3 oyuncu daha alacağız. Yerli ve yabancı da olacak. Yabancı sayısı için matematiği nasıl yapacağımıza bakacağız. Attamah ya da bir başkası benim için önemli değil. Kampa da geç gelmiştir. Burada adaleti sağlayacak olan benim. Meljnak'ın kalmasını ve mukavelesini uzatmasını istiyoruz. Karar kendisinin. İnşallah kalır diye konuştu.



FATİH TERİM GÜZEL BİR MAÇ OLDU



Güzel bir maç olduğunu kaydeden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise şu ifadeleri kullandı Açıkçası güzel maç oldu. Nasıl oynamamamız gerektiğinin sinyallerini küçük küçük vermeye başladık. Topun sahibi olduk. Bazı önemli pozisyonlar bulduk. Rizespor iyi bir takım, onunla içeride oynamak çok kolay değil. Emre'ye çok sevindim. Burada ayağı kırıldı. Onu da inşallah kazanmış oluruz. İkinci yarı hepimize hayırlı olsun. Herkesin hakkında hayırlısı diye konuştu.