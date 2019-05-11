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Çaykur Rizespor - Galatasaray maçından notlar

Tolga SAĞLAM / RİZE () - Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaştı. BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray karşısında ligde son oynadıkları...

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçından notlar

Tolga SAĞLAM / RİZE () - Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaştı.
BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray karşısında ligde son oynadıkları MKE Ankaragücü maçının 11'inden farklı olarak tek değişikliğe gitti. Buruk, Mustafa Saymak'ın yerine bu maçta Umar Aminu'ya ilk 11'de forma şansı tanıdı.
TERİM ZORUNLU DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise ligde son oynadıkları Beşiktaş karşılaşmasının 11'ini büyük oranda koruyarak Çaykur Rizespor karşısında kadroda sadece zorunlu olarak tek değişiklik yaptı. Terim, kart cezalısı Belhanda'nın yokluğunda ilk 11'de Ndiaye'ye görev verdi.
MAÇA YOĞUN İLGİ
Çaykur Rizesporlu taraftarlar, Galatasaray karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerin tamamına yakınını dolduran yeşil mavili taraftarlar, karşılaşma öncesi de ısınma sırasında futbolculara alkışlarla moral verdi. Konuk ekibin taraftarları da kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldurarak Rize deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.
ÇAYKUR RİZESPORLU TARAFTARLAR ATMACA UÇURDU
Bu arada Çaykur Rizesporlu taraftarlar, karşılaşma öncesi tribüne getirdikleri yeşil mavili kulübün sembolük olarak simgesi olan atmacaları gökyüzüne bıraktılar.

(FOTOĞRAFLI)

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