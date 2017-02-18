Çaykur Rizespor - Galatasaray: 1 - 1

Tolga SAĞLAM/RİZE, ()

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Halis Özkahya (xxx), Kemal Yılmaz (xxx), Hakan Yemişken (xxx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Diallo (xx), Mehmet (x)(Dk.62 Nosa x), Ümit (x)(Dk.43 Ali Yakoubi x), Oboabona (xx), Özgür (xxx), Petrucci (xx), Recep (xx), Ahmet İlhan (xx), Jakob Jantscher (x)(Dk.71 Tuszynski x), Dhurgham Ismail (x), Edomwoyni (xxx)

GALATASARAY: Muslera (xx), Sabri (xx), Semih (xx), Chedjou (xx), Linnes (xx)(Dk.71 Ahmet Çalık x), Selçuk (x)(Dk.78 Sinan x), De Jong (x), Yasin (x), Josue (xx)(Dk.60 Tolga x), Rodrigues (xx), Podolski (xxx)

GOLLER: Dk.23 Podolski (Galatasaray), Dk.76 Özgür (Çaykur Rizespor)

SARI KART: Podolski (Galatasaray)

Spor Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekibin golünü 23’üncü dakikada Podolski kaydederken, ev sahibinin golü ise 76’ncı dakikada Özgür Çek’ten geldi.

ÜMİT DEVAM EDEMEDİ

Çaykur Rizespor’da savunma oyuncusu Ümit Kurt, ayağında ağrı hissetmesi üzerine oyuna devam edemedi. Yeşil mavililerde 43’üncü dakikada Ümit’in yerine Ali Yakoubi oyuna dahil oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

8’nci dakikada Linnes’in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Podolski’nin şutu üstten auta gitti.

17’nci dakikada Edomwoyni rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içerisine girdi, dışarıya doğru çıkardığı topa kimse dokunamadı ve Çaykur Rizespor önemli bir fırsattan yararlanamadı.

23’üncü dakikada Yasin Öztekin ara pasında topla birlikte sağ çaprazdan ceza sahası içerisine hareketlenen Josue çizgiye indikten sonra altıpasın dışına çıkardı, Podolski’nin sert şutu ağlarla buluştu; 0-1.

31’inci dakikada Recep Niyaz’ın pasında topla birlikle ceza sahası içerisine giren Ahmet İlhan kaleyi yokladı, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

35’inci dakikada Josue’nin ceza sahası çizgisi sol çaprazından kaleye gönderdiği aşırtma şut, üst direğe yakın noktadan auta gitti.

38’inci dakikada ceza sahası içerisinde Podolski ile duvar pası yapan Sabri’nin uygun pozisyonda ayağının dışıyla kaleye gönderdiği şut yandan farklı şekilde auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısını Galatasaray 1-0 önde tamamlandı.

51’inci dakikada Yasin’in ceza sahası yayı üzerine çıkardığı topu Podolski önüne alarak kaleye gönderdi, top farklı şekilde üstten dışarıya çıktı.

59’uncu dakikada Recep Niyaz’ın ceza sahası yayı üzerine çıkardığı topu Jantscher gelişine kaleye gönderdi, Muslera üzerine gelen topu rahat kontrol etti.

61’inci dakikada sol kenardan topla birlikte ceza sahasına yönelen Özgür Çek sol çaprazdan kaleyi yokladı, top üstten auta çıktı.

68’inci dakikada Recep Niyaz’ın sol kanattan içeriye ortaladı, arka direkte Jantscher’in gelişine kaleye gönderdiği şutu Muslera rahat kontrol etti.

76’ncı dakikada ceza sahası sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta Özgür Çek toun başına geçti. Özgür’ün doğrudan kaleye şutu ağlarla buluştu ve skora denge geldi; 1-1.

84’üncü dakikada Galatasaray’ın savunmada çıkarken kaptırdığı topu Özgür Çek ceza sahası çizgisi önünde önüne alıp kaleye gönderdi, meşin yuvarlak Muslera’nın üzerine gitti.

90’ıncı dakikada Semih’in sol çizgiden ortaladığı topa Yasin kafayla kaleye gönderdi, meşin yuvarlak yan direğin dibinden dışarıya gitti.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

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