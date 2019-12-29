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Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçından notlar

Tolga SAĞLAM/RİZE ()- Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 17'nci haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. ÇAYKUR RİZESPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligde son oynadıkları ve deplasmanda 2-0 kazandıkları...

SPOR 29.12.2019, 19:02
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçından notlar

Tolga SAĞLAM/RİZE ()-

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 17'nci haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti.
ÇAYKUR RİZESPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligde son oynadıkları ve deplasmanda 2-0 kazandıkları BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının 11’inden farklı olarak Fenerbahçe karşısında tek değişikliğe gitti. Kartal, bu maçta kart cezalısı Moroziuk'un yerine 11'de Orhan'a görev verdi.
EV SAHİBİNDE DÖRT ESKİ FENERBAHÇELİ
Çaykur Rizespor'un kadrosunda Fenerbahçe'den bonservis ve kiralık olarak kadrosuna kattığı 4 isim kadroda yer aldı. Yeşil-mavililerde Fenerbahçe'den transfer edilen Tarık Çetin, Barış Alıcı, Burak Albayrak ve Oğuz Kağan Güçtekin eski takımlarına karşı 20 kişilik kadroda kendilerine yer buldular.
VEDAT MURIC BU KEZ ÇAYKUR RİZESPOR'A RAKİP
Sezon başında Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan forvet oyuncusu Vedat Muriç, 1.5 sezon formasını giydiği yeşil-mavililere bu kez rakip oldu. Kosavalı golcü, Çaykur Rizespor'dan ayrıldıktan sonra ilk kez Çaykur Didi Stadyumu'nda yeşil-mavililere karşı sahaya çıktı. Muriç, bu sezon ligde forma giydiği 15 maçta 10 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
YANAL TEK DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, ligde son oynadıkları ve 3-1 kazandıkları Beşiktaş karşılaşmasına göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam tek değişikliği savunmada yaparken, Serdar Aziz'in yerine bu maçta Zanka'ya görev verdi.
TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI
Çaykur Rizesporlu taraftarlar, Fenerbahçe karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Tribünlerinin tamamına yakınını dolduran yeşil-mavili taraftarlar, karşılaşma öncesi de sahaya ısınmaya çıkan futbolculara alkışlarla moral verdi. Fenerbahçe taraftarları da kendilerine ayrılan bölümün tamamına yakınını doldurdu.

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