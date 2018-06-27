Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR – Dolar 4.62, euro 5.40 ve sterlin 6.12 lirada
Ege Denizi'nde deprem 
Ege Denizi'nde deprem 
PİYASALAR – Dolar 4.68, euro 5.48 ve sterlin de 6.22 lirada
Dolar 4.68, euro 5.48 ve...
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle arttı
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle...

Çaykur Rizespor Eren’i istiyor

Aytekin KALENDER / RİZE,() - Çaykur Rizespor eski oyuncusu Eren Albayrak'ı yeniden kadrosuna katmak istiyor.  Geçen sezon Medipol Başakşehir'den Atiker Konyaspor'a giden ve 3 yıllık kontrata imza atan Çaykur Rizesporlu eski futbolcu Eren Albayrak'la...

Çaykur Rizespor Eren’i istiyor

Aytekin KALENDER / RİZE,() - Çaykur Rizespor eski oyuncusu Eren Albayrak'ı yeniden kadrosuna katmak istiyor. 
Geçen sezon Medipol Başakşehir'den Atiker Konyaspor'a giden ve 3 yıllık kontrata imza atan Çaykur Rizesporlu eski futbolcu Eren Albayrak'la yeşil beyazlılar yollarını ayırdı. Eski futbolcusunu yeniden takımda görmek isteyen yeşil-mavililer, genç futbolcu için harekete geçti. 1461 Trabzon takımından Mustafa Denizli'nin isteği üzerine 2012-2013 sezonunda Çaykur Rizespor'a transfer olan ve burada 3.5 yıl top koşturan başarılı sol bek ardından Başakşehir ve Konyaspor'da birer sezon forma giydi. Yeşil-mavililerde yaptığı asistlerle akılda kalan başarılı oyuncu yeniden Rize'de futbol oynamak istiyor. Bonservisi elinde bulunan Eren, önümüzdeki günlerde kesin kararını verecek. 27 yaşındaki Eren Albayrak, geçen sezon forma giydiği 11 Süper Lig karşılaşmasında 2 kez asist yaptı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325