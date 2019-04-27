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Çaykur Rizespor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Aytekin KALENDER/RİZE, () - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, 0-0 berabere kaldıkları Demir Grup Sivasspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında bir çok pozisyon yakaladıklarını fakat sonuca ulaşamadıklarını...

Çaykur Rizespor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Aytekin KALENDER/RİZE, () -

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, 0-0 berabere kaldıkları Demir Grup Sivasspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında bir çok pozisyon yakaladıklarını fakat sonuca ulaşamadıklarını söyledi.
Sivasspor önünde birçok pozisyon yakaladıklarını ama kaleyi bulmakta zorlandıklarını ifade eden Okan Buruk, “Rakibimizin savunma yapacağını kazandığı toplarla hücuma çıkacağını düşünmüştük. Öyle de oldu. İlk yarı yavaş hareket ettik, pasları kullanamadık. Üçüncü bölgedeki tercihleri yapıp, şut atamadık, orta yapamadık. İlk dakikalarda gelen gol verilse daha farklı bir maç olabilirdi. Birçok pozisyon yakaladık. Aatif’ın sakatlanıp çıkması Umar’ın girmesiyle biraz oyun planımız değişti. Şut isabet oranımız düşüktü. Gol atmak için her şeyi yaptık. Başarılı pas sayımız oldukça fazlaydı. Maçın son bölümünde de gol atacak pozisyonları bulduk. Ama olmadı bundan sonraki bütün maçları kazanmayı hedefliyoruz" dedi.
Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzgur ise, bir puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Uzgur, ligin en formda takımlarından birisi ile oynadıklarını belirterek, "İkinci devrenin en iyi takımı ve yetenekli oyuncularına karşı mücadele ettik. Biz de takım olarak iyi savunma yapıp hızlı hücumlarla gol aradık. Hücumsal anlamda daha iyi işler yapmamız gerekiyordu. Maçın sonunda bir puan aldığımız için memnunum. Takım olarak iyi mücadele ettik" diye konuştu.
Taraftarların çok iyi dostluk örneği sergilediğine işaret eden Uzgur, "Spor sahalarında görmeye alışık olmadığımız güzel görüntüler vardı. İnşallah Türkiye'nin her yerinde bu görüntüler olur. Türkiye dışında bir çok ülkede maçlar şenlik havasında geçiyor. Türkiye'de şenlik havasında maç çok az. Bu güzelliklerin devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Okan Buruk açıklaması
- Ersel Uzgur açıklaması

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