Çaykur Rizespor - Demir Grup Sivasspor: 0-0

Aytekin KALENDER / RİZE ()



STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Halis Özkahya (xx), Ceyhun Sesigüzel (xx), Samet Çiçek (xx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xx) - Abarhoun (xx), Awaziem (xx), Melnjak (xx), Moroziuk (xx), Musa (xx)(Dk. 83 Saadane x), Azubuike (xx), Boldrin (xx)(Dk. 76 Mustafa x) , Samudio (xx), Aatif (x)(Dk. 27 Umar xx), Vedat Muriç (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan (xx) - Bjarsmyr (xx), Braz (xx), Uğur (xx), Papp (xx), Hakan (xx), Rybalka (xx)(Dk. 72 Özer x), Ndinga (xx), Emre (x) (Dk. 66 Kone x), Douglas (xx)(Dk. 86 Ziya x), Diabate (x)

SARI KARTLAR: Awaziem (Çaykur Rizespor) – Hakan, Braz (Demir Grup Sivasspor)

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Çaykur Rizespor sahasında Demir Grup Sivasspor ile golsüz berabere kaldı.

1’inci dakikada savunmanın arkasına atılan topta Vedat Muriç, kaleci ile karşı karşıya kaldı ve topu sol ayağı ile ağlara gönderdi. VAR hakeminden gelen uyarının ardından maçın hakemi Halis Özkahya pozisyonu izledi ve Muriç’in gol öncesi topu eliyle kontrol ettiği gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

22’nci dakikada sol kanattan topla birlikte hızlı bir şekilde rakip alana ilerleyen Diabate’nin ceza yayından çektiği şutta kaleci Gökhan topu kornere çeldi.

33’üncü dakikada Boldrin’in köşe vuruşundan ceza sahası içerisine gönderdiği topa yükselen Musa’nın kafa şutunda top üstten auta gitti.

42’nci dakikada Muriç’in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Umar’ın şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

51’inci dakikada Melnjak önündeki iki rakip oyuncuyu geçerek şutunu çekti, kaleci Tolgahan topu kornere çeldi.

63’üncü dakikada kazanılan serbest vuruşta Boldrin’in ceza alanına gönderdiği ortaya yükselen Vedat Muriç’in şutunda top az farkla auta çıktı.

69’uncu dakikada defans oyuncularının uzaklaştırmak istediği top, Melnjak’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun 25 metreden kaleye gönderdiği topu kaleci Tolgahan güçlükle çeldi.

90'ıncı dakikada Morozıuk'un serbest vuruşta pasında topla buluşan Mustafa'nın şutunda top kale direğinin yanından auta çıktı.

Karşılaşma golsüz berabere sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)