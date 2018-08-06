Çaykur Rizespor'dan 'VAR'a destek

Aytekin KALENDER/RİZE, ()

Çaykur Rizespor Kulübü Başkan Vekili Hasan Kartal, Süper Lig’de uygulanacak Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin futbola fayda getireceğini söyledi.

VAR siteminin hakemlerin işini kolaylaştıracağını belirten Hasan Kartal, “Bu siteme geçişle hakem hatalarının önüne geçilmiş olacak. Hakemlerin işi daha rahatlatacak. İşini düzgün yapmak isteyenler kafasında bir soru işareti olduğu zaman gidecek tekrar bakacak hata yapıp yapmadığını değerlendirecek. Hakemlerinde her seferinde gidip bakacak hali yok, her seferinde bakarsalar oyunun akışında bir soğuma olur. Bu sistem çok kritik hataları düzeltecektir. Öyle hatalı kararlar oluyor ki takımın bir sezonunu etkileyebiliyor. Takımın son maçı olur, oradan alacağı bir puana ihtiyacı vardır, fakat bir hakem hatasıyla maçı kaybediyor bu hatalar daha olmayacaktır” dedi.

'KRİTİK HATALARI VAR SİSTEMİ ÇÖZECEK'

Türk futboluna ve dünya futboluna bu sistemin büyük faydalar getireceğine inandıklarını dile getiren Kartal, “Bu yeni sisteme hakemler, futbolcular ve taraftar kısa sürede alışacaktır. Hakemlerimiz devamlı gidip sistemin başına otursun değil, ufak tefek hatalar olacak illaki. Göremediği hatalarda oraya başvuracak. Maç içinde iki veya üç kez olur diye düşünüyorum. Ondan fazla olmaması gerekir. Kritik hataları bu sitsem sayesinde VAR sistemi çözecektir” diye konuştu.

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- Başkan Vekili Hasan Kartal açıklaması

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