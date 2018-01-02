Çaykur Rizespor'dan transfer açıklaması

Aytekin KALENDER/RİZE, ()

Çaykur Rizespor Kulübü transfer çalışmalarıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada, “Bazı menajerlerin Çaykur Rizespor Kulübü adını kullanarak transfer ücretlerini yükseltmeye çalıştığını üzüntüyle tespit etmiş bulunmaktayız” ifadeleri kullanıldı.

Yeşil-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye’de başlayan transfer döneminde bazı menajerlerin Çaykur Rizespor Kulübü adını kullanarak transfer ücretlerini yükseltmeye çalıştığını üzüntüyle tespit etmiş bulunmaktayız. Transfer çalışmaları kapsamında bizim yaptığımız görüşmelerde de bazı kulüplerimizin adının kullanılması benzer amaca yönelik bir taktiktir. Bu durum tüm kulüplere ve Çaykur Rizespor Kulübüne yapılan bir haksızlıktır. Çaykur Rizespor Kulübü 2017-2018 futbol sezonunda TFF 1’inci Lig’de mücadele ettiğinin bilincinde olup, bu ligin kurallarına göre transfer yapmaya özen göstermektedir. Bilinmesi gerekir ki, Çaykur Rizespor Kulübü için transfer çalışmaları, hassas kurallar üzerinde inşa edilmiş ve transfer piyasasını yükseltmek yerine normal seviyelerine çekilmesine katkı sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. TFF 1’inci Lig başta olmak üzere tüm liglerdeki takımlarımız şunu bilsinler ki adımızın geçtiği tüm transfer iddialarının en doğru cevabı kulüp yetkililerimizdedir. Kulüp başkanımız Sayın Hasan Kemal Yardımcı transfer piyasasını yükseltilmesine karşı mücadele eden bir isimdir ve bilgi paylaşımının kulüplerimizin menfaatine olduğunu savunmaktadır. Yanlış transfer harcamaları kulüpleri ciddi bir çıkmaza sürüklemektedir ve ivedilikle önüne geçilmesi gereken bir durumdur."

"HEDEFE ULAŞMAK İÇİN KURALLARDAN ÖDÜN VERMEYİZ"

2017-2018 Futbol sezonunda Çaykur Rizespor’un hedefinin büyük bir kararlılıkla Süper Lig’e çıkabilmek üzerine kurulduğunun belirtildiği açıklamada son olarak şöyle denildi:

"Bu hedefe ulaşmak için çabalarken kurallarımızdan asla ödün vermeyeceğimiz bilinmelidir. Bu bağlamda transfer için belirlediğimiz olmazsa olmaz koşullarımızı spor kamuoyu ile bir kez daha paylaşmayı sorumluluk olarak görmekteyiz. Her transferimiz açık şeffaflıkta olacaktır. TFF 1’inci Ligi’ne uygun transfer koşullarının belirlenmesi kulüplerimizin geleceği için büyük önem taşımaktadır. TFF 1’inci Lig’in gelir kaynakları dikkate alınarak transferde uygulanan yöntemler yeninden gözden geçirilmeli ve gerektiğinde transferin ötelenmesi Türk Futboluna yapılacak büyük bir hizmettir. Oluşturulan sanal rakamlar kulüplerimizin yok olmasına kadar varacak istenmeyen sonuçlar doğuracaktır. Çaykur Rizespor Kulübü garanti para üzerine odaklanmış bir transfer asla yapmayacaktır. Hedefi olan ve performansa dayalı transfer cesareti olan futbolcuların kadromuza katılmasına özen gösterilecektir. Transfer dengelerinin korunması olmazsa olmazımızdır. Şüphesiz her futbolcunun bir kalitesi mevcuttur ama unutulmamalıdır ki Çaykur Rizespor gibi diğer kulüplerimiz de üst düzey kaliteye sahiptir."