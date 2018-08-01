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Çaykur Rizespor'da yeni transferler takıma katıldı

Aytekin KALENDER / RİZE () - Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor'da yeni transferler Aminu Umar ve Musa Çağıran için imza töreni düzenlendi.  Çaykur Rizespor Kulübü geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı Aminu Umar...

Çaykur Rizespor'da yeni transferler takıma katıldı

Aytekin KALENDER / RİZE () - Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor'da yeni transferler Aminu Umar ve Musa Çağıran için imza töreni düzenlendi. 
Çaykur Rizespor Kulübü geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı Aminu Umar ve Musa Çağıran için  imza töreni düzenledi. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine kulüp yöneticileri katıldı. 
Burada konuşan Aminu Umar, Karadeniz serüvenine Samsunspor’da başladığını belirterek, "Samsunspor'da oynadım. Şimdi Rize'ye geldim. Burada güzel işler yapacağımı düşünüyorum. Musa ile sürekli iletişim halindeydik. Buraya birlikte geldik. İkimiz için iyi olacağına inanıyorum" dedi. 
Musa Çağıran ise Rize'de olmaktan mutlu olduğunu ifade ederek şunları söyledi, "Çok teklif vardı ve bekledim. Beklediğimize değdi. Çok güzel ve iyi bir kulübe geldim. Takım içerisinde çok güzel bir ortam var. Bunu sahaya yansıtıp başarılı oluruz diye düşünüyorum. Süreç ne olur bilmiyorum. Takım olarak bu kulübü başarıya taşıyacağız" ifadelerini kullandı.
Oyuncular basın toplantısının ardından yeni takımları ile ilk antrenmanına çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- İmza töreni detayları
- Futbolcu açıklamaları

FOTOĞRAFLI

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