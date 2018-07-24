Çaykur Rizespor'da yeni transferler çalışmaya başladı

Arzu ERBAŞ/RİZE,()

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Çaykur Rizespor, günde çift idmanla sürdürdüğü Slovenya kampını yapacağı 2 hazırlık maçıyla 29 Temmuz’da sonlandıracak.

3'üncü etap kamp çalışmalarına Slovenya’da devam eden yeşil-mavili ekibe yeni transferler de dahil oldu. Sabah antrenmanında takımdan ayrı kondisyon ve dayanıklılık çalışan yeni transferler Samir Ujkani ve Armand Mohammed Traore, daha sonra takımla beraber çalışmalarına devam etti. Teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde 90 dakika süren antrenman; koordinasyon hareketleri ile başladı, istasyon ve şut çalışması, dayanıklılık koşusu, çift kale maç ve açma germe ile sona erdi.

Yurt dışı kampının ilk hazırlık maçında Hırvatistan ekibi NK İstra’yı 3-0 yenen Çaykur Rizespor; iki hazırlık maçı daha yapmayı planlıyor. 25 Temmuz’da TSİ ile 19.00’da Avusturya Ekibi FC Red Bull Salzburg, 28 Temmuz’da saat 18.00’de Suudi Arabistan Ekibi Al Shabab Saudi FC ile Lesce Stadyumu’nda hazırlık maçı oynayacak.

29 Temmuz Pazar günü Türkiye’ye geri dönecek olan yeşil mavili ekip, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 1'inci haftasında evinde karşılaşacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına Rize’de devam edecek.

Bu arada Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu Üyesi ve Futbol Şubesi Sorumlusu Yılmaz Zehiroğlu; Slovenya Futbol Federasyonu’na nezaket ziyaretinde bulundu.Federasyon başkanı Radenko Mijatovic ile bir süre sohbet eden Zehiroğlu, Çaykur çayı ve Rizespor forması hediye etti.

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