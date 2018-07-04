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Çaykur Rizespor'da Riberio imzaya yakın

Aytekin KALENDER/RİZE, () Çaykur Rizespor geçen sezon Portekiz ekibi Sporting Lizbon'da forma giyen 30 yaşındaki Ruben Riberio ile anlaşma sağladı. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forvetini Portekiz'den yapacağı takviye...

Çaykur Rizespor'da Riberio imzaya yakın

Aytekin KALENDER/RİZE, ()

Çaykur Rizespor geçen sezon Portekiz ekibi Sporting Lizbon'da forma giyen 30 yaşındaki Ruben Riberio ile anlaşma sağladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forvetini Portekiz'den yapacağı takviye ile güçlendiriyor. Sporting Lizbon takımda forma giyen Portekizli orta saha oyuncusu Ruben Riberio ile her konuda anlaşma sağlayan yeşil-mavililer, oyuncuya resmi imzayı attırmaya hazırlanıyor. Ruben Riberio'nun önümüzdeki günlerde takımla birlikte antrenmanlara katılması bekleniliyor.
Sağ kanat ve forvet arkasında oynayabilen Ruben Riberio geçen sezon Sporting Lizbon forması ile tüm kulvarlarda 41 maça çıkarken 4 gol 6 asist yaptı. Geçen sezon UEFA Avrupa ligi çeyrek finalinde Atletico Madrid'e 2-0 kaybettikleri maçın ardından kulüp başkanı Riberio ile birlikte 19 futbolcuyu kadro dışı bırakmıştı. Sporting Lizbonlu taraftarlarla da sorun yaşayan Riberio sözleşmesini tek taraflı olarak fes etmişti. Bonservisi elinde olan oyuncu ile geçen sezon Başakşehir'de temas kurmuş anlaşma sağlayamamıştı.

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