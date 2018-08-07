Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Haliç'teki 3 köprü yarın gece bir süre kapatılacak
Haliç'teki 3 köprü yarın gece...
Adalet Bakanı Gül'den dava kotası açıklaması
Bakan Gül açıkladı: Davalarda süre...
Muharrem İnce: CHP kurultay için bir gün bile beklememelidir
CHP'de kurultay kavgası büyüyor
Akar'dan ABD'ye tepki: Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Karşılıksız kalmayacak

Çaykur Rizespor'da hedef 10 numara transferi

Aytekin KALENDER/RİZE, ()  Çaykur Rizespor Kulübü Başkan Vekili Hasan Kartal, transferde ilk hedeflerinin 10 numara pozisyonuna olduğunu söyledi. Kartal, "2-3 transfer yapıp transfer işini kapatabiliriz" dedi. Spor Toto Süper Lig'in yeni...

Çaykur Rizespor'da hedef 10 numara transferi

Aytekin KALENDER/RİZE, () 

Çaykur Rizespor Kulübü Başkan Vekili Hasan Kartal, transferde ilk hedeflerinin 10 numara pozisyonuna olduğunu söyledi. Kartal, "2-3 transfer yapıp transfer işini kapatabiliriz" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor'da transferler sürecek. Kulüp Başkan Vekili Hasan Kartal, takımlarında fazla eksiklerinin kalmadığını belirterek, "2-3 transfer yapıp transfer işini kapatabiliriz" dedi.   
Transfer konusunda önemli takviyelerin takıma yapıldığını belirten Kartal, şunları söyledi: "Şu an için ilk hedefimiz 10 numara mevkisi için bir transfer yapmak. Bunun dışında birkaç bölge içinde arayışlarımız sürüyor. Yönetim kurulumuzda tartışarak ve hocamıza danışarak transferde adımlarımızı attık. Bizim artık çok fazla eksiğimizde kalmadı 2-3 transfer ile bu süreci kapatabiliriz. '3 Büyükler'in kadrosunda düşünmediği oyunculardan görüştüklerimiz var. Bizim için öncelik bu transferlerin ekonomik açıdan problem yaratmamasıdır. Ödeyebileceğimiz bir bedelle oyuncu bulabilirsek gerek '3 Büyükler'den gerek diğer kulüplerden oyuncu alabiliriz." 
"BİRGÜN RİZESPOR EN ÜSTE OYNAYACAKTIR"
Yönetim olarak sürdürdükleri doğru politikaları devam ettirdikleri takdirde Çaykur Rizespor'un muhakkak başarılı olacağını söyleyen Kartal, "Yönetim olarak bu doğru düşünceler ile hareket ettiğimiz sürece bir gün Rizespor en üste oynayacaktır. Geçmişten gelen problemleri çözerek sorunsuz bir takım oluşturduk. Hedefimiz düşmemeye değil, en yukarıya oynamaktır. Süper Lig'e çıktığımız zaman 18 takımda bizim için eşittir. Biz bu 18 takım arasından en iyisi olmak için yarışacağız. Bizim hedefimiz bu olacak. Yönetim olarak taraftarımızla da kaynaştığımızı düşünüyoruz. Taraftar sayımız gittikçe artış gösterdi. Bundan sonra inşallah biz başarıyı, taraftarlarda bizi yakalayacak. Biz sporcumuzla, taraftarımızla, yönetimimizle, bürokratımızla hep bir arada olacağız. Hepimiz Rizespor bayrağı altında toplanacağız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328