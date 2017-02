Çaykur Rizespor'da Galatasaray maçının hazırlıkları başladı

Çaykur Rizespor, hafta sonu sahasında karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman nezaretinde yapılan antrenmana kart cezalısı olduğu için Galatasaray maçında forma giyemeyecek olan Leonard Kweuke dışında tüm oyuncular katıldı. Karaman, antrenman öncesi oyuncuları ile toplantı gerçekleştirdi. Koşu ve kondisyon ağırlıklı başlayan antrenman pas çalışması ile sona erdi. Yeşil mavililer, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

NOSA İGİEBOR: ADAPTASYON SÜRECİNİ AŞMAYA ÇALIŞIYORUM

Çaykur Rizespor'un devre arasında kadrosuna kattığı yeni transferi Nosa İgiebor, iyi bir takıma sahip olduklarını belirterek adaptasyon sürecini aşmaya çalıştığını söyledi. Nosa, "Arkadaşlarım da bana yardımcı oluyor. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıp bir an önce takımda adapte olmaya çalışacağım. İyi bir hocamız var. Güçlü bir ekibiz ve daha iyi olacağız. Taraftarımız bizi desteklesin. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarımızın desteği ile Galatasaray karşısında iyi bir maç çıkaracağımıza inanıyorum" dedi.

RECEP: "GALATASARAY KARŞISINDA HEDEFİMİZ 3 PUAN"

Çaykur Rizesporlu Recep Niyaz da, diri bir ekip olduklarını belirterek, her maçta en az iki - üç net pozisyon harcadıklarını söyledi. Recep, "Gol yollarında biraz daha etkili olmalıyız. Verdiğimiz mücadelenin hakkı burası değil. İki hafta üst üste evimizde oynayacağız. Akhisar maçından puansız döndük ama önümüzdeki iki maçtan alacağımız iki galibiyet tüm sıkıntıları unutturacaktır. Ligde daha derin nefes almamızı sağlayacaktır. Galatasaray karşısında ne olursa olsun 3 puan için mücadele edeceğiz. Ligin sonuna yaklaşıyoruz ama son haftaya kadar mücadelemiz sürecek. İyi oyun ve mücadeleyi skora yansıtarak rahatlamak istiyoruz. Hangi takımla karşılaşacağımız bizi ilgilendirmiyor. Her maçı tek tek geçerek ligde hak ettiğimiz yere gelmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Recep Niyaz açıklaması

- Nosa İgiebor açıklaması

- İdman detayları

HABER - KAMERA: MUHAMMET KAÇAR - RİZE /