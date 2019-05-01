Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bahçeli'den Cumhur ittifakı açıklaması
Bahçeli'den Cumhur ittifakı açıklaması
Guaido: Yarın sokaklarda olacağız, baskıya devam etmeliyiz
Guaido: Yarın sokaklarda olacağız, baskıya...
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2 kişi öldü
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2...
Gönüllüler Zeytinburnu Sahilini temizledi!
Gönüllüler Zeytinburnu Sahilini temizledi!

Çaykur Rizespor'da Chahechouhe'dan kötü haber

Aytekin KALENDER/RİZE, () -  Çaykur Rizespor'un Faslı futbolcusu Aatif Chahechouhe sakatlığı nedeniyle Ankaragücü maçında forma giyemeyecek. Tecrübeli oyuncu tedavisi için bir haftalığına ülkesine gitti.  Süper Toto Süper Lig'in...

Çaykur Rizespor'da Chahechouhe'dan kötü haber

Aytekin KALENDER/RİZE, () - 

Çaykur Rizespor'un Faslı futbolcusu Aatif Chahechouhe sakatlığı nedeniyle Ankaragücü maçında forma giyemeyecek. Tecrübeli oyuncu tedavisi için bir haftalığına ülkesine gitti. 
Süper Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'a Aatif'tan kötü haber geldi. Geçtiğimiz hafta oynanan Demir Grup Sivasspor maçında sakatlığının nüksetmesi üzerine 27'nci dakikada oyundan çıkarak yerini Umar'a bırakan Aatif'ın başkent temsilcisi karşısında takımını yalnız bırakacağı öğrenildi. Faslı futbolcu tedavisi için ülkesine giderken, sakatlığı nedeniyle takımından bir hafta ayrı kalacağı bildirildi. Aatif'ın önümüzdeki hafta Rize'de oynanacak olan Galatasaray maçına yetiştirilmesi bekleniyor.
Devre arasında Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a transfer olan Aatif, yeşil mavili forma ile ligde 10 maça çıkarken 3 kez gol sevinci yaşadı. 3 maçta 90 dakika süre alan Faslı futbolcu 2 maçta sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi, 2 maçta ise sakatlığı nedeniyle kadroya giremedi. Aatif, 25'inci haftada oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor maçında ilk 18'de yer almasına rağmen oyuna dahil edilmedi.

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328