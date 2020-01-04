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Çaykur Rizespor'da 4 isimle yollar ayrılacak
Çaykur Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda kadroda revizyona gidilip, 4 futbolcu ile yolların ayrılacağı belirtildi. Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasının ardından Çaykur Rizespor'da teknik direktör İsmail...
SPOR 04.01.2020, 14:11
Çaykur Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda kadroda revizyona gidilip, 4 futbolcu ile yolların ayrılacağı belirtildi.
Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasının ardından Çaykur Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal, yönetime rapor sundu. Kartal'ın raporu doğrultusunda yeşil mavililerde, sezon başında takıma katılan Yunan stoper Dimitrios Chatziisaias, Belçikalı kanat Nill De Pauw ve Faslı forvet Mostapha El Kabir'in kendilerine başka bir kulüp bulmaları istendi. Ayrıca genç futbolcu Yusuf Acer'in de ikinci yarı öncesi başka bir kulübe kiralanmasına karar verildi.
Takımdan ayrılması beklenen futbolcularda Chatziisaias 9, De Pauw 7, El Kabir 2 lig maçında süre alırken, Yusuf Acer ise forma şansı bulamadı.
Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasının ardından Çaykur Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal, yönetime rapor sundu. Kartal'ın raporu doğrultusunda yeşil mavililerde, sezon başında takıma katılan Yunan stoper Dimitrios Chatziisaias, Belçikalı kanat Nill De Pauw ve Faslı forvet Mostapha El Kabir'in kendilerine başka bir kulüp bulmaları istendi. Ayrıca genç futbolcu Yusuf Acer'in de ikinci yarı öncesi başka bir kulübe kiralanmasına karar verildi.
Takımdan ayrılması beklenen futbolcularda Chatziisaias 9, De Pauw 7, El Kabir 2 lig maçında süre alırken, Yusuf Acer ise forma şansı bulamadı.
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