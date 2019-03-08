Çaykur Rizespor Başkanı Kartal'dan anlamlı ziyaret

Arzu ERBAŞ/RİZE()

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Antalyaspor maçı dönüşü Afyon'da kaza geçirerek hayatlarını kaybeden Ankaragücü taraftarları Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz'ün ailelerini ziyaret etti. Kartal, "2 gencin vefatının ardından tüm takım taraftarlarının kenetlenmesi, birbirleri ile olan kavgaları sonlandırmaları Türk futbolu açısından bir milattır" dedi.

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, Gençlerbirliği Asbaşkanı olan oğlu Şahin Kartal ile birlikte Antalyaspor maçı dönüşü Afyon'da kaza geçirerek hayata gözlerini yuman Ankaragücü taraftarları Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz'ün ailelerini ziyaret etti. Kartal, Bartın'da defnedilen Eren Açıkgöz'ün ailesini evinde, Mert Turgut Çakır'ı ise kabri başında ziyaret etti. Ailelerin her zaman yanında olacaklarını belirten Hasan Kartal, "Yıllardır futbol camiasının içindeyim. Hem Çaykur Rizespor'da, hem de Etimesgut Belediyespor'da taraftarların deplasmana gideceklerini duyduğumda korkar, kazasız belasız gidip gelmeleri için dua ederim. Kaza haberini duyduğumda derin bir acı hissettim ve ailelerin yanında olmak istedim" dedi.

"İki taraftarın vefatının ardından tüm takım taraftarlarının kenetlenmesi, birbirleri ile olan kavgaları sonlandırmaları Türk futbolu açısından bir milattır" diyen Kartal, "Bu genç kardeşlerimiz belki bugün aramızda yok ama çok güzel bir dostluğa köprü oldular. Bugün gördüm ki aileler belki çocuklarını kaybetti ama binlerce evlatları oldu. Mekanları cennet olsun. Başta Ankaragücü taraftarları olmak üzere tüm dostlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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