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Çaykur Rizespor Başkanı Kalkavan’dan küfür tepkisi

ÇAYKUR Rizespor Kulüp Başkanı Metin Kalkavan, kaybedilen Kayserispor maçı sırasında taraftarların kendisine yönelik küfür etmesine  tepki gösterdi, "Bunu yapmanın takıma bir faydası var mı? Küfür etmeye kimsenin...

Çaykur Rizespor Başkanı Kalkavan’dan küfür tepkisi
ÇAYKUR Rizespor Kulüp Başkanı Metin Kalkavan, kaybedilen Kayserispor maçı sırasında taraftarların kendisine yönelik küfür etmesine  tepki gösterdi, "Bunu yapmanın takıma bir faydası var mı? Küfür etmeye kimsenin hakkı yok" dedi.
Futbolda her türlü sonucun olduğuna işaret eden ve kazanmaya odaklandıkları Kayserispor maçını kaybettiklerini anlatan Kalkavan, taraftarların kendisine yönelik kötü tezahüratlarına tepki gösterdi Metin Kalkavan şunları söyledi:
"Benim taraftarla bir sorunum yok. Sonuç iyi olur, kötü olur. Taraftar maçın 20’inci dakikasında protesto etmeye başlıyor. Oysa futbolcu senden destek bekliyor. Küfür edersen futbolcu sahada nasıl oynar? Küfür edilmez. Bunu yapmanın takıma bir faydası var mı?" dedi ve kimsenin küfür etmeye hakkı olmadığını söyledi.
KÜFÜR OLMAYACAK..
Hikmet Karaman’ın Türkiye'nin en iyi hocalarından biri olduğunu ifade eden Kalkavan,  "Hata yapabilir, olabilir. Birçok hocayla çalıştığım için ne olup bittiğini iyi biliyorum. Bu yüzden hocayı üzmememiz gerekiyor. Beni protesto ederek istifaya davet edebilirsin. Ama küfür edemezsin. Kayseri maçında yapılanlardan dolayı kulüp ceza alacak. Yeni bir takımız ve iyi futbol oynuyoruz. Kayserispor maçın da iyi oynadık ama iki hatadan iki gol yedik. Bunlar futbolda olan şeyler. Oyuncularımıza güvenmek zorundayız. İyi mücadele ederek oynuyorlar. Maçta taraftar protesto ederken Kweuke gol attı, gelip bana sevgi gösterisinde bulundu. Bu bir karakteri gösteriyor. Başkanını seven birisi olarak bunu yapıyor. Futbolda bunlar olacak ama futbolda olmayacak şey küfürdür. Bunu öğrenmek zorundalar" dedi.
Takıma ve teknik heyete destek olmak zorunda olduklarını ifade eden Kalkavan, takımın küme düşmeyeceğine inandığını da sözlerine ekledi.

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