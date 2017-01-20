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Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Mete:"Çıkışa geçmek istiyoruz"

Muhammet KAÇAR/RİZE, () – ÇAYKUR Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Saffet Mete, Atiker Konyaspor karşısında sahadan en iyi sonuçla ayrılarak çıkışa geçmek istediklerini söyledi. Aytemiz Alanyaspor galibiyeti ile moral bulduklarını...

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Mete:"Çıkışa geçmek istiyoruz"

Muhammet KAÇAR/RİZE, () – ÇAYKUR Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Saffet Mete, Atiker Konyaspor karşısında sahadan en iyi sonuçla ayrılarak çıkışa geçmek istediklerini söyledi.
Aytemiz Alanyaspor galibiyeti ile moral bulduklarını hatırlatan Saffet Mete, iyi mücadele ve oyunu deplasmanda karşılaşacakları Atiker Konyaspor maçında da sahaya yansıtmak istediklerini söyledi. Ligde alt sıralardan kurtulmak istediklerini ifade eden Saffet Mete, şöyle devam etti:
"Ligin ikinci yarısında hata yapma lüksümüz yok. Bu nedenle iyi mücadele ederek seri galibiyetler almak istiyoruz. Ligde çıkışa geçerek alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyoruz. Takımda moral ve motivasyon çok iyi durumda. Oyuncularımız Atiker Konyaspor maçına iyi hazırlandı. Puan ya da puanlar alarak Rize’ye dönmek istiyoruz. Takımımız bu maçın ardından bir ay sonra Rize’ye dönmüş olacak. Taraftarlarımız mazeret üretmeden takımlarına sahip çıkmalı. Ligi en iyi şekilde bitirdikten sonra her şey oturulup konuşulur. Ama önceliğimiz ikinci yarıda çıkış yakalayarak ligi en iyi yerde tamamlamak."
Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Saffet Mete, "Takımımızın eksikleri belli. Yönetim kurulu takıma direk katkı yapacak hazır oyuncu arayışında. En kısa sürede 10 numara bir oyuncu alarak takımı takviye edeceğiz. Transferde hata yapmamak için ince eleyip sık dokuyoruz. Transferi en kısa sürede sonuçlandıracağız” dedi.
Bu arada Çaykur Rizespor’da sakat olan Orhan ile Afrika Kupası’nda bulunan kaleci Diallo ve Yakoubi dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

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