Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Bakır: "Takımımızda rehavete yer yok"

Aytekin KALENDER/RİZE,()



SPOR Toto 1’inci Lig’de son 2 haftaya girilirken liderliğini sürdüren Çaykur Rizespor’da basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, kalan 2 maçı da kazanmak istediklerini belirterek, "Takımımızda rehavete yer yok, Süper Lig’e yükselmek adına kalan maçlarda da elimizden geleni yapacağız” dedi.

Spor Toto 1’inci Lig’de artık son haftalara girilirken, Süper Lig’e yükselme yarışı da iyice kızıştı. Hafta sonu sahasında Akın Çorap Giresunspor’u yenerek lig bitimine 2 hafta kala en yakın rakibinin 4 puan önünde liderliğini sürdüren Çaykur Rizespor, büyük bir avantaj elde ettti. Yeşil-Mavililer Ümraniyespor maçından alacağı galibiyetle bir sezon aradan sonra yeniden Süper Lig’e dönüş yapmak istiyor.

"SEZONU ZİRVEDE TAMAMLAMAK İSTİYORUZ"

Zorlu Ümraniyespor maçı öncesi takımın son durumunu değerlendiren Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, rehavete kapılmadan kalan 2 maça hazırlandıklarını ifade etti. Bakır, “Rizespor sezona yeniden Süper Lig’e yükselmek umuduyla başladı, planımız öyleydi. Zorlu maçları geri bıraktık. Oyuncu kalitemizle bu maçları geçtik. Şimdi iki maç kaldı. Son iki maçı da kazanmak istiyoruz. Ligin zirvesinde sezonu tamamlamak istiyoruz. Rehavete yer vermiyoruz. Bütün takım teknik kadromuz bu bilinçle maçlara hazırlanıyor. Sonuna kadar temkinli yaklaşıyoruz. Bu haftaki Ümraniye maçı daha zor olacaktır ancak alacağımız galibiyet ile Süper Lig’e dönüş yapacağımıza yürekten inanıyorum. Taraftarımızın Süper Lig’e çıkma yolunda bize destek olsunlar, kalan 2 maçta beklenilen sonuçları alıp onları mutlu etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.