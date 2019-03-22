Çaykur Rizespor, Antalya'da kampa girdi

Arzu ERBAŞ / RİZE,() - Çaykur Rizespor, lige verilen 2 haftalık arada Antalya’da kampa girdi.

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Çaykur Rizespor, lige verilen 2 haftalık arada hazırlıklarını Antalya'da sürdüyor. Yeşil-Beyazlı ekibin Antalya kampındaki ilk çalışması 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde koşu çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5’e 2 dar alan oyunuyla devam etti. Çalışma, ayak tenisiyle son buldu.

Antrenmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Nakoulma, Azubuike, Awaziem ve Vedat katılmadı. Yeşil-Mavili ekibin ekibin Antalya kampı 29 Mart Cuma günü sona erecek.

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