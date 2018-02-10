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Çaykur Rizespor - Altınordu: 0-3

Aytekin KALENDER/RİZE, ()  STAT: Çaykur Didi HAKEMLER: Koray Gençerler (xx), İsmail Şencan (xx), Candaş Elbil (xx) ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (x)- Mehmet (x), Orhan (x), Saadane (x), Ramos (x), Abdullah (x), Özgür (x) (Dk. 40 Turgut Doğan x),...

Çaykur Rizespor - Altınordu: 0-3

Aytekin KALENDER/RİZE, () 

STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Koray Gençerler (xx), İsmail Şencan (xx), Candaş Elbil (xx)
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (x)- Mehmet (x), Orhan (x), Saadane (x), Ramos (x), Abdullah (x), Özgür (x) (Dk. 40 Turgut Doğan x), Galip (x)(Dk. 70 Süleyman x), Recep (x) (Dk. 68 Lincoln x), Samudio (xx), Vedat Muriç (x)
ALTINORDU: Erce (xxx), Mehmet Murat (xxx), Uğur Arslan (xx), Hasan (xxx), Yusuf (xx), Deniz (xxx), Serkan (xxx) (Dk. 76, Berkay x) Barış (xxx), Kerim Avcı (xxx) (Dk. 84 Kerim Alıcı x), Erdoğan (xxx), Mirkan (xx) (Dk. 72 Oğulcan xx)
GOL: Dk. 34-48 Barış, Dk. 62 Kerim Avcı (Altınordu)
SARI KARTLAR: Ramos, Turgut Doğan (Çaykur Rizespor), Oğulcan (Altınordu)

TFF 1'inci Lig'de Çaykur Rizespor, sahasında Altınordu'ya 3-0 mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
15’inci dakikada Samudio sağdan ceza alanına girdi, ortasını yaptı. Penaltı noktası üzerine topla bulaşan Muriç’in şutunda topu kaleci Erce'den döndü. 
28’inci dakikada Muriç’in kafayla aşırdığı topa Samudio sert vurdu topu kaleci Erce iki hamlede kontrol etti.
34’üncü dakikada Orhan’ın kaptırdığı topta savunmadaki boşluktan yararlanan Barış kaleci ile karşı karşıya kaldı. Yerden düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1
46’ncı dakikada sol taraftan Lincoln’un ortaladığı topu Samudio kafa ile kaleye gönderdi, kaleci Erce topu güçlükle kornere çeldi.
48’inci dakikada Altınordu atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Barış topu ağlara gönderdi. 0-2
62’nci dakikada Mehmet Murat’ın ceza sahasına ortaladığı topu Kerim Avcı kafayla ağlara gönderdi. 0-3
85’inci dakikada Süleyman’ın kullandığı serbest vuruşu kaleci kornere çeldi.
Karşılaşma konuk ekibin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.  

FOTOĞRAFLI

 

 

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