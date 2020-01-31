Çaykur Rizespor, Alberk Koç’u bitirdi

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, TFF 1’inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor’un sol bek oyuncusu Alberk Koç’u kadrosuna kattı.

Ara transfer döneminin bitmesine saatler kala Çaykur Rizespor, transfer çalışmalarına hız kazandırdı. Sol bek pozisyonunda Melnjak’a alternatif arayan Rize ekibi, Ekol Göz Menemenspor’un 22 yaşındaki oyuncusu Alberk Koç’u transfer etti. Alberk Koç ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Rizespor, Fenerbahçe’de forma giyen Alper Potuk’u kadrosuna katmak için de çalışmalarını sürdürüyor.

Alberk Koç, bu sezon Menemenspor forması ile çıktığı 20 maçta 2 asist yapma başarısı gösterdi.

