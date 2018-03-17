Çaykur Rizespor - Adanaspor: 1-1

Aytekin KALENDER/RİZE, ()

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xx), Cemal Bingül (xx), Habip Tiryaki (xx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xx) - Ramos (xx), Mehmet (xxx), Orhan (xx) (Dk. 88 Kweuke x), Robin (xx), Lincoln (xx)(Dk. 46 Recep xx) , Sadane (xx), Galip (xxx), Süleyman (xx), Oğulcan (xx) (Dk. 60 Turgut Doğan xx), Samudio (xx)

ADANASPOR: İrfan Can (xx) - Rodrigo (xx), Yakup (xx), Onur (xx), Gökhan (xx), Renan (xx), Tevfik (xx), Mustafa (xx)(Dk. 73 Bilal Yener x) , Ronei (x), Bahattin (xx)(Dk. 81 Oğuz Han x), Magaye (xx) (Dk. 90+1 Uche)

GOLLER: Dk. 79 Galip (Çaykur Rizespor), Dk. 26 Ronei (Adanaspor)

SARI KARTLAR: Oğulcan, Robin (Çaykur Rizespor) Mustafa, Bahattin (Adanaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 85 Ronei (Adanaspor)



Spor Toto 1'inci Lig'de Çaykur Rizespor, sahasında Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşma sonunda Adanasporlu Rodrigo ile Çaykur Rizespor'un yedek kulübesindeki Abdullah Durak arasında gerginlik yaşandı. Olaya diğer futbolcular ile teknik direktörü İbrahim Üzülmez müdahale etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

19’uncu dakikada Adanaspor’un sağ taraftan gelişen atağında Bahattin’in şutunda top az farkla auta çıktı.

25’inci dakikada Magaye çizgiye inip pasını kale sahası içine gönderdi. Topla buluşan Ronei şutunu çekerek topu ağlara gönderdi. 0-1

37’nci dakikada Orhan’ın pası ile kale sahası sağ çaprazında topla buluşan Galip’in sert şutunda top direğe çarparak auta çıktı.

51’inci dakikada sağ kanattan gelişen atakta Orhan’ın ortasında topa kafayı vuran Oğulcan’ın şutu auta gitti.

77’nci dakikada Süleyman’ın ceza sahasına yaptığı ortada rakip oyuncuya rağmen topa kafayı vuran Saadane’nin şutu kaleci İrfan Can’ın kontrolünde auta çıktı.

79’uncu dakikada Mehmet’in sağ taraftan yaptığı ortada topu ceza sahasında Samudio kafa ile indirdi. Topu önünde bulan Recep’in şutunu kaleci İrfan Can çeldi. Kale çizgisi önüde topla buluşan Galip topu ağlara gönderdi. 1-1

85’inci dakikada Süleyman’ın çekerek düşüren Ronei sarı kart gördü. Sarı kartın ardından Çaykur Rizespor yedek kulübesine el kol hareketi yapan Ronei ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

90+1'inci dakikada Samudio'nun çıkarttığı pasla topla buluşan Ramos'un şutu üstten auta çıktı.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.



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