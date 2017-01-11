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Çaykur Rizespor'a Nijeryalı forvet

Muhammet KAÇAR/RİZE, () - ÇAYKUR Rizespor, Nijeryalı forvet oyuncusu 23 yaşındaki Osagie Bright Edomwoyi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Aykut Ferah, ara transfer çalışmaları kapsamında geçen...

Çaykur Rizespor'a Nijeryalı forvet

Muhammet KAÇAR/RİZE, () - ÇAYKUR Rizespor, Nijeryalı forvet oyuncusu 23 yaşındaki Osagie Bright Edomwoyi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Aykut Ferah, ara transfer çalışmaları kapsamında geçen sezon Avusturya 1'inci lig ekiplerinden Sturm Graz’da forma giyen Nijeryalı  hücum oyuncusu Osagie Bright Edomıwoyi ile anlaştıklarını açıkladı. Ferah, 4.5 yıllık sözleşme imzaladıkları oyuncunun sağlık kontrolünün ardından takıma katıldığını belirtti. 

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