Çaykur Rezispor teknik direktörü Karaman: 3 oyuncu transferinde sona geldik

ÇAYKUR Rizespor teknik direktörü Hikmet Karaman, ara transferde 2’si yurt dışında 3 oyuncu ile ciddi görüşmeler yaptıklarını belirterek, sona geldikleri görüşmelerde birkaç gün içerisinde anlaşma sağlayacaklarını açıkladı.Atiker Konyaspor maçında iyi mücadele ettiklerini ancak kazanamadıklarını ifade eden Hikmet Karaman, sevindirici olanın sahaya yansıttıkları mücadele ve girdikleri gol pozisyonları olduğunu söyledi. Karaman, "Bu maç bizim için çok önemliydi. kazansaydık ilk devredeki performansımızı pozitife çevirme adına, şehir ve taraftar ile takım adına çok iyi olacaktı. Bu maçta galip gelip, evinizdeki maçı da kazanmanız halinde bir anda ilk 10’un içinde oluyordunuz. Artık bir seri yakalamak zorundayız. Bu seriyi yakaladığımız zaman aşağıdaki takımlarda uzaklaşma sansımız olacak. Biz bunu takımımız adına söylerken alt sırada bulunan rakip takımlarda aynısını düşünüyor. Rakiplerimizin transfer hamleleri var ve çok iyi oynamaya başladılar” dedi.Transferle ilgili değerlendirmelerde bulunan ve Gürwald ile Bel Hassani’yi takıma katmayı çok istediğini ancak bu transferlerin gerçekleşmediğini ifade eden Karaman, şunları söyledi:"2 gün içerisinde bu işi bitirip rahat etmek istiyoruz. Ciddi derecede bazı oyuncular ile temasımız var. Bu oyucuların ikisi yurt dışından, biri yurt içinden. Bu isimleri birkaç gün içinde bitirmemiz gerekiyor. Sonuç almak için görüşmelerimiz sürüyor. Takımında oynayan ve bize geldiğinde de oynayacak oyuncuyu almak istiyoruz".HAMİT ALTINTOP İLE TRANSFERİ GÖRÜŞMEDİKHamit Altıntop’la kendisinin görüştüğünü ancak transferi konu etmediklerini ifade eden Karaman, "Transferlerle ilgili ciddi bir konu konuşmadık. Hamit benim çok beğendiğim ve güvendiğim karakterli bir oyuncu. Onun kafasındaki projeler başka. O projelerle ilgili konuştuk. Ancak bu görüşme gündeme transfer olarak geldi" dedi.KWEUKE: LİGDE İYİ YERLERE GELECEĞİZÇaykur Rizespor’un golcü oyuncusu Leonard Kweuke de, Konya maçını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, “Erken yediğimiz gol bizi demoralize etti ama sonradan oyunun hakimi olduk, goller kaçırdık. Şansız bir yenilgi aldığımızı düşünüyorum. Çalışmaya devam ederek önümüzdeki maçları en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz" diye konuştu. Kendisini her maç sonrası daha iyi hissettiğini ve sahada arkadaşlarına yardımcı olmaya çalıştığını ifade eden Kweuke, takıma iyi bir 10 numara alınmasının kendisi için de iyi olacağının dile getirdi, taraftarlara seslenerek sezon sonunda ligi iyi bir yerde bitirecekleri sözünü verdi.

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