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Çavuşoğlu'ndan Özil'e destek

Alanya,()-  Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "İnsan haklarına ve evrensel değerlere aykırı olan ayrımcı ve ırkçı tutumları kabul etmemiz asla mümkün değildir. Bu nedenle başarılarıyla gurur duyduğumuz kardeşimiz...

Çavuşoğlu'ndan Özil'e destek

Alanya,()- 

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "İnsan haklarına ve evrensel değerlere aykırı olan ayrımcı ve ırkçı tutumları kabul etmemiz asla mümkün değildir. Bu nedenle başarılarıyla gurur duyduğumuz kardeşimiz Mesut Özil'in bu duruşunu da canı gönülden kutluyorum" dedi. 
Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, maruz kaldığı ırkçılık nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan futbolcu Mesut Özil'e destek mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf nedeniyle hedef tahtasına konulan Mesut Özil'in verdiği kararı desteklediğini belirten başkan Çavuşoğlu açıklamasında şu sözlere yer verdi: "Aslını hiçbir zaman inkar etmeyen ve yıllarca Almanya Milli Takımı'na hizmet veren kardeşimiz Mesut Özil, sırf Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için maruz kaldığı ayrımcı ve ırkçı tavırlar karşısında gereken tepkiyi vermiştir. Maruz kaldığı bu durumu 'Kazanınca Alman, kaybedince göçmenim. Artık yeter. Irkçılık ve saygısızlık hissettiğim için artık Almanya forması giymeyeceğim' sözleriyle ortaya koyan evladımız Mesut Özil'in aldığı bu kararının da arkasındayız. İnsan haklarına ve evrensel değerlere aykırı olan ayrımcı ve ırkçı tutumları kabul etmemiz asla mümkün değildir. Bu nedenle başarılarıyla gurur duyduğumuz kardeşimiz Mesut Özil'in bu duruşunu da canı gönülden kutluyorum. Bu kararın örnek olmasını diliyorum."
 

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