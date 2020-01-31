Çavuşoğlu: Bu mudur Alanyaspor’a verilen destek ?Tribünlerin dolması lazım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanyaspor ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Çavuşoğlu, bir kabulde yaptığı konuşmada takıma sahip çıkılmadığını belirterek, "Alanyaspor, Süper Lig’de tek ilçe takımı ve de çok başarılı. Zirveye oynuyor ama Alanya’da nerdeyse boş tribünlere oynuyor. Bu mudur Alanyaspor’a verilen destek?" dedi.

"BÖYLE BAŞARI GELMEZ"

"Paraya ihtiyacı yok çok şükür ama seyirci desteğine var. Bunu bile vermekten aciz olursak başarı gelmez" diyen Çavuşoğlu şöyle konuştu;

"Bu kadar yoğunluğun arasında Alanya’nın her konusuyla yakından ilgilenmeye çalışıyorum. Havalimanından karayoluna, hastaneden spor tesislerine, turizmden tarıma, yerel yönetimden sivil toplum kuruluşlarına kadar bana ulaşan her talebi titizlikle inceliyor ve takibini yapıyorum."

BAŞKAN'DAN DESTEK

Alanyalı, Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Mehmet Ali Dim de, "Hep şunu söylüyorum; Mevlüt Çavuşoğlu Bakanımız Alanya’nın siyaseten konforudur. Bunu iyi kullanmak gerekiyor. O’nun bu şehre katkıları asla inkar edilemez. Ama, şehrin yerel dinamikleri de elini taşın altına koymalıdır. Herşeyi O’ndan beklemek hiç adil ve etik değil" dedi.