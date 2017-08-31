Cavanda'nın yeni takımı belli oldu

İSTANBUL-() Belçika Ligi ekiplerinden Standard Liege, Galatasaray'ın sağ beki Cavanda'yı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı. Standard Liege Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Galatasaray'dan kiralandığı belirtildi.

Daha önce Trabzonspor forması da giyen Belçikalı futbolcu, Galatasaray ile geçen sezon 13 maça çıktı.