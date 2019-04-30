Çatlak parmakla ringe çıktı, şampiyon oldu

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, () - Samsunlu Muhammet Zafer Deniz (16), çatlak parmağıyla katıldığı Okullararası Gençler B Türkiye Boks Şampiyonası’nda Türkiye Şampiyonu oldu.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı 2019 faaliyet programında yer alan ve 15-19 Nisan 2019 tarihleri arasında Türkiye geneli 31 ilden 224 sporcunun katılımıyla Mersin Edip Buran Spor Salonu’nda ‘Okul Sporları Gençler B Türkiye Boks Şampiyonası’ düzenlendi. Düzenlenen şampiyonaya 63 kiloda katılan Muhammet Zafer Deniz, Türkiye Şampiyonu oldu.

Finallere yaklaşık 10 gün kala çalışma esnasında parmağını incilten Deniz, Mersin’de özel bir hastaneye giderek parmağını tedavi ettirmek istedi. Doktorlar yaptığı muayene sonucunda Deniz’in parmağının çatladığını ve bu parmakla müsabakada dövüşemeyeceği uyarısında bulundu. Bunun üzerine kaldığı otele gelen ve tek koluyla idman yaparak 2 maç kazanan ve finallere yükselen Deniz, final maçında da doktorun uyarılarına aldırş etmeyerek rakibi ile mücadele etmeye başladı. Acı içerisinde mücadelesini sürdüren Deniz, rakibini yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

"HEDEFİM AVRUPA VE DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU"

Mücadele esnasında parmağının çok acıdığını anlatan Muhammet Zafer Demir, “Ben buraya şampiyon olmak için geldim. Finale kadar çıkıp da bir parmak yüzünden şampiyonluğu yani hayallimi kaçıramazdım. Elimde değil çatlak, kırık dahi olsaydı ben yine kimseye bir şey söylemeden o maça çıkardım. Artık hedefim Avrupa ve dünya şampiyonu olmak” dedi.

"ÇOK ÖZEL BİR SPORCU"

Muhammet Zafer Deniz’in antrenörü Nihat Bilir de, Deniz'in çok özel bir sporcu olduğunu söyleyerek, "Zafer, çok özel bir sporcu. Ringde parmağı çatlak olmasına rağmen pes etmedi ve azimle mücadelesine devam etti. Kendisine maç esnasında 'çok kez acı çekiyorsun bırak. Parmağın daha büyük sorunlar çıkartabilir' dememe rağmen bırakmadı. Nitekim sporcumuz 63 kiloda şampiyon olarak önemli bir başarı sağladı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Verdiğimiz emeklerin boşa gitmemesi sevindirici bir durum. Zafer'le çok daha güzel işlerin altına imzamızı atacağız" diye konuştu.

Muhammet Zafer Deniz’in babası Adnan Deniz ise, "Biz bir işin ucundan tuttuğumuzda devamını getirmeden bırakmayız. Bu bizde bir aile geleneğidir. Oğlum kariyerinde ikincilik, üçüncülük elde etti bu zamana kadar ama biz hiç pes etmedik. Yılmadan çalışarak o özlemini çektiğimiz şampiyonluğu elde ettik" diyerek oğluyla gurur duyduklarını söyledi.

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