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Çatalcaspor - Erbaaspor: 0 - 2

Ata SELÇUK - İSTANBUL / STAT: Ziya Altınoğlu Stadı  HAKEMLER: Levent Balcı, Koray Can Karadedeli, Ercan Akbaş ÇATALCASPOR: Mustafa Hoşoğlu (x), Eyüpcan Delibalta (xx), Selçuk Çalışır (x), Sadık Arda Yılmaztürk (x), İsmail Sarı...

Çatalcaspor - Erbaaspor: 0 - 2

Ata SELÇUK - İSTANBUL /

STAT: Ziya Altınoğlu Stadı 
HAKEMLER: Levent Balcı, Koray Can Karadedeli, Ercan Akbaş
ÇATALCASPOR: Mustafa Hoşoğlu (x), Eyüpcan Delibalta (xx), Selçuk Çalışır (x), Sadık Arda Yılmaztürk (x), İsmail Sarı (x), Emre Turgut (x), Arif Güner (x), Sertaç Gökaltın (x), Mehmet Kahvecioğlu (x) (Dk 82 Recep Akkemik (?), Deniz Bağlan (x) (Dk 64 Barış Kazer (x), Veysel Kılıç (x)
ERBAASPOR: Alptekin Teytey (xxx), Taner Kahriman (xx), Mahmuthan Samet Acar (xx), Onur Akdeniz (xx), Emirhan Atilla (xxx), Ömer Demircan (xx) (Dk 85 Sertaç Eren(?), Berk Kal (xx), Serkan Doğan (x)(Dk 22 Eşref Koçak (xx), Mustafa Şeker (xx), Murat Hacıoğlu (xx) (Dk 78 Furkan Çarkçı (x), Murat Kara (xx)
SARI KART: Eşref Koçak, Ömer Demircan (Erbaaspor), Mehmet Kahvecioğlu, Emre Turgut (Çatalcaspor)
GOLLER: Dk 45 Emirhan Atilla, Dk 83 Eşref Koçak (Erbaaspor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup 28'inci hafta mücadelesinde Erbaaspor, deplasmanda Çatalcaspor'u 2 - 0 mağlup etti.

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