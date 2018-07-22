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Castillo, Trabzonspor’un kampından ayrıldı

Tolga SAĞLAM/KRANSJKA GORA,()- Slovenya’da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, bugün saat 19.00’da yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavili kulübün Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Kolombiyalı oyuncu...

Castillo, Trabzonspor’un kampından ayrıldı

Tolga SAĞLAM/KRANSJKA GORA,()-
Slovenya’da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, bugün saat 19.00’da yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavili kulübün Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Kolombiyalı oyuncu Fabian Castillo'nun Meksika'nın Tijuana kulübü ile görüşme yapmak üzere kamptan ayrıldığını söyledi.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana ameliyat olan ve tedavisi devam eden Burak Yılmaz, milli takımında yer alan Abdülkadir Ömür ile gözünde arpacık çıkan Luis Ibanez katılmadı. Antrenmanda ısınmanın ardından taktik çalışmalara yer verilirken, son bölümde ise tam sahada çift kale maç oynandı. Teknik direktör Karaman, taktik ağırlıklı geçen çift kale maçta sık sık oyunculara uyarılarda bulundu.
Bordo-mavililer yarın saat 19.00’da Slovenya’daki son hazırlık maçında Katar temsilcisi Al Duhail ile karşılaşacak.
CASTİLLO KAMPTAN AYRILDI
Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Kolombiyalı oyuncu Fabian Castillo'nun Meksika'nın Tijuana kulübü ile görüşme yapmak üzere kamptan ayrıldığını söyledi. 
Şahin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Castillo izin istedi ve kamptan ayrıldı. Meksika’ya gitti. Castillo’nun sakatlığı ciddi değildi. Birkaç gün içerisinde takımla çalışacaktı. Ancak ayrılmak istedi ve gitti” dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Antrenmandan görüntüler
-Haluk Şahin’in açıklamaları
-Detaylar
(FOTOĞRAFLI)

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