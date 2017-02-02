CAS'dan milli futbolcu için şok karar...

Hakan Çalhanoğlu futboldan 4 ay men cezası aldı

İSTANBUL- Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)'dan Hakan Çalhanoğlu'na şok ceza. CAS, milli futbolcu için futboldan 4 ay men cezası verdi.

Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu ile Trabzonspor arasında 2012 yılından beri devam eden davada sonuç belli oldu. CAS tarafından açıklanan karara göre Bayern Leverkusen forması giyen milli futolcu Hakan Çalhanoğlu sözleşme imzaladıktan sonra başka bir takıma transfer olduğu gerekçesiyle dört ay futboldan men cezası verildi. CAS ayrıca Hakan Çalhanoğlu'nun Trabzonspor'a 100 bin Euro para ödemesine karar verdi.