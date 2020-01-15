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Carlos Sainz 10'uncu etabı kazanarak liderliğini sürdürdü
SPOR 15.01.2020, 19:49
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Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi'nde 10'uncu gün geride kaldı. 10 yıl sonra ilk kez Suudi Arabistan'dan başlayan yarışta 10'uncu etabı otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Carlos Sainz kazandı ve genel klasmanda liderliğini sürdürdü.
Dakar Rallisi bu sene 42'nci kez motor sporları tutkunlarını bir araya getirdi. Sporcuların 12 gün boyunca yaklaşık 7 bin 500 kilometrelik yol kat edeceği Dakar Rallisi'nde 10'uncu gün heyecanı da noktalandı. Haradh-Shubaytah arasında koşulan 534 kilometrelik parkur sonrasında otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Carlos Sainz, etabı kazanarak 37 saat 15 dakikalık derecesiyle liderliğini sürdürdü.
Kamyon kategorisinde ise Kamaz Master, Dakar Rallisi'nde zirveyi kimseye kaptırmıyor. En yakın rakibinden 40 dakika 8 saniye daha hızlı olan Kamaz Master pilotu Andrey Karginov, on gün sonunda elde ettiği 40 saat 20 dakika ve 4 saniye ile liderliğini sürdürdü.
12 etaptan oluşan 12 günlük yolculuğun ardından 17 Ocak Cumartesi günü sona erecek Dakar Rallisi'nde 11'nci gün Shubaytah ile Haradh arasında koşulacak.
Dakar Rallisi bu sene 42'nci kez motor sporları tutkunlarını bir araya getirdi. Sporcuların 12 gün boyunca yaklaşık 7 bin 500 kilometrelik yol kat edeceği Dakar Rallisi'nde 10'uncu gün heyecanı da noktalandı. Haradh-Shubaytah arasında koşulan 534 kilometrelik parkur sonrasında otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Carlos Sainz, etabı kazanarak 37 saat 15 dakikalık derecesiyle liderliğini sürdürdü.
Kamyon kategorisinde ise Kamaz Master, Dakar Rallisi'nde zirveyi kimseye kaptırmıyor. En yakın rakibinden 40 dakika 8 saniye daha hızlı olan Kamaz Master pilotu Andrey Karginov, on gün sonunda elde ettiği 40 saat 20 dakika ve 4 saniye ile liderliğini sürdürdü.
12 etaptan oluşan 12 günlük yolculuğun ardından 17 Ocak Cumartesi günü sona erecek Dakar Rallisi'nde 11'nci gün Shubaytah ile Haradh arasında koşulacak.
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